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Внаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів росіян скоротилася у півтора-два рази, - ЗСУ

Вівторок 05 березня 2024 20:16
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Внаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів росіян скоротилася у півтора-два рази, - ЗСУ Фото: російський літак Су-34 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Внаслідок такого "сушкопаду" кількість авіаударів ворога за останні два-три тижні скоротилася у півтора-два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Є підстави стверджувати, що в результаті "сушкопаду" кількість авіаударів росіян за останні два-три тижні скоротилася у півтора-два рази", - розповів Лиховій.

За його словами, противник має менше спроможностей застосовувати КАБи на підтримку свого наступу. Відповідно на землі окупанти мають менше можливостей проявити свою ефективність.

ЗСУ знищують ворожу авіацію

Нагадаємо, з лютого українські військові ледь не щодня знищують ворожу бойову авіацію. Переважно це літаки Су-34 та Су-35, однак в лютому росіяни втратили і літак-розвідник А-50, який літав над Азовським морем.

Так, українські військові з лютого цього року збили вже 15 російських військових літаків. Сім з них - лише за останній тиждень.

Один з російських Су-34 українські військові "приземлили" 2 березня на східному напрямку. Після цього російські літаки на кілька годин перестали залітати в українське небо.

Однак, як наголошував начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, навіть після знищення такої кількості літаків росіяни не припиняють застосовувати авіацію для ударів по фронту. Хоча й змінюють тактику.

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