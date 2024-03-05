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Франція братиме участь у закупівлі 800 тисяч снарядів для України, - Макрон

Прага, Вівторок 05 березня 2024 20:24
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Франція братиме участь у закупівлі 800 тисяч снарядів для України, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України і братиме в ній участь.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні і сумісні з поставленим нами обладнанням", - зазначив Макрон під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом.

Говорячи про кошти на закупівлю боєприпасів Макрон розповів, що "це може бути двостороння мобілізація, співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування, так само як і європейське фінансування".

Він додав, що для закупівлі боєприпасів можна використовувати Європейський фонд миру.

800 тисяч снарядів для України

Нагадаємо, минулого місяця президент Чехії заявив, що Прага знайшла близько 800 000 одиниць боєприпасів, які можуть бути закуплені в країнах, що не входять до ЄС, та доставлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо знайти фінансування.

Ця ініціатива є запасним варіантом, оскільки ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня місяця.

Нещодавно стало відомо, що Україна готується отримати першу партію із 800 тисяч боєприпасів, які знайшла Чехія.


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