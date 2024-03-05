Нардепи поїдуть до військових. В "Слузі народу" пояснили паузу в засіданнях Ради

З початку повномасштабного вторгнення Верховна рада працює у режимі триваючого пленарного засідання, що дозволяє нардепам зібратися в будь-який момент. А перерва в засіданнях цього тижня пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Хочу нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення ВР працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами. Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з регламентом", - пояснив нардеп.

За словами Арахамії, найближчим часом народні депутати за аналогією з роботою в округах будуть працювати з військовими. Як на передовій, так і в навчальних центрах та пунктах постійної дислокації.

"Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане - вони повернуться до роботи в сесійній залі. Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки", - зазначив він.

Рада пішла на перерву

Нагадаємо, сьогодні декілька джерел в парламенті повідомили РБК-Україна, що Рада перенесла засідання, які мали відбутися цього тижня, а саме 6, 7 та 8 березня.

Причини для такого рішення називалися різні, зокрема необхідність сформулювати звіт для Конгресу США, але, як розповіли джерела РБК-Україна, справжньою причиною нібито став бунт опозиційних фракцій, які вимагають дозволів на закордонні поїздки та відрядження.

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