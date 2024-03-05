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Сайт Міноборони РФ не працює вже добу. В ГУР пояснили важливість кібероперації

Вівторок 05 березня 2024 18:25
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Сайт Міноборони РФ не працює вже добу. В ГУР пояснили важливість кібероперації Фото: у ГУР розповіли про наслідки атаки на сайт Міноборони РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сайт Міністерства оборони Росії не може впоратися з наслідками кібератаки ГУР. Сервіси не працюють вже добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України та заяву представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Міністерство оборони держави-агресора Росії не може впоратись із наслідками кібератаки ГУР МО України. Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, заблокованими залишаються IP-телефонія, домени Міноборони РФ, а також сервери, які забезпечували електронний документообіг структури.

"Це значні обсяги даних. Мова як про персональні дані керівництва Міноборони РФ, так і про цінну інформацію в контексті програмного забезпечення, що дозволить продовжувати подібні операції. Звичайно, мова не йде про повне знищення їхньої цифрової інфраструктури, але це вагомі здобутки. Це важлива база даних, яка дозволить продовжувати такі дії в більших масштабах", - розповів Юсов.

Атака ГУР на сервери Міноборони РФ

Вранці 4 березня хакери Головного управління розвідки влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії.

За словами розвідників, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також - масивом секретної службової документації російського міністерства.

До того ж отримано доступ до безлічі даних та документів, у тому числі й секретних.

Пізніше стало відомо, які саме сервіси Міноборони РФ виведені з ладу.

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ГУР Міністерство оборони РФ
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