Уничтожение корабля "Сергей Котов" и ордер на арест двух командующих РФ: новости за 5 марта

Война России против Украины: последние новости

Цель в 65 млн долларов. В ГУР рассказали, как уничтожили корабль РФ "Сергей Котов" (видео)

Российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость - 65 миллионов долларов.

"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей Котов", - говорится в сообщении.

Как отметили разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

"Огневое поражение "Котова" состоялось в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", - добавили в ГУР.

Суд Гааги выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ

Суд Гааги вчера, 5 марта, выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым.

Отмечается, что Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц, а именно Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Николаевича Соколова, в контексте войны в Украине относительно вероятных преступлений, совершенных по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года.

"Есть разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, за совершение деяний совместно и через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", - говорится в заявлении суда.

Нардепы поедут в военные. В "Слуге народа" объяснили паузу в заседаниях Рады

С начала полномасштабного вторжения Верховная рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания, что позволяет нардепам собраться в любой момент. А перерыв в заседаниях этой недели связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных.

"Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения ВР работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации с безопасностью, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Поэтому невозможно отменить то, что продолжается и по факту, и согласно регламенту", - пояснил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам Арахамии, в ближайшее время народные депутаты по аналогии с работой в округах будут работать с военными. Как на передовой, так и в учебных центрах и пунктах постоянной дислокации.

"Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале. Такие вещи не могут и не должны анонсироваться по вопросам безопасности", - отметил он.

Госдеп США ввел новые санкции против ЧВК "Вагнера" и Воздушно-космических сил РФ

Государственный департамент США ввел новые санкции против России. Под ограничение попала ЧВК "Вагнера".

Под ограничения попали:

Воздушно-космические силы русской Федерации;

ЧВК "Вагнера";

россиянин Павел Шевелин;

компания "Элтехнорд" из Санкт-Петербурга;

гражданин КНДР.

Соединенные Штаты обвинили указанных лиц в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля.

Венгрия окончательно ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО.

Новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуек утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

После того, как глава венгерского государства подписал ратификационный документ, его должны направить в Вашингтон.

Как сообщает Reuters, такую процедуру, скорее всего, должны провести быстро.

В Харьковской ОВА раскрыли цель украинских защитников в районе Табаевки

Украинские военные пытаются занять высоты в районе Табаевки, откуда наступают россияне. Сейчас это цель ВСУ в боях за населенный пункт.

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты сосредоточили более 100 тысяч военных. Такая цифра не меняется не первый месяц.

При этом Синегубов отметил, что ежедневно оккупанты продолжают оказывать давление возле Синьковки и Табаевки. Там они пытаются реализовать наступательный потенциал, но безуспешно.

"В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы достичь тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных - занять высоты, откуда враг наступает", - уточнил глава ОВА.

Франция примет участие в закупке 800 тысяч снарядов для Украины, - Макрон

Франция поддерживает чешскую инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины и будет участвовать в ней.

"Чешская инициатива чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем, мы будем в ней участвовать. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с поставленным нами оборудованием", - отметил Макрон во время встречи с президентом Чехии Петром Павлом.

Говоря о средствах на закупку боеприпасов Макрон рассказал, что "это может быть двусторонняя мобилизация, сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование, равно как и европейское финансирование".

Он добавил, что для закупки боеприпасов можно использовать Европейский фонд мира.

Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет

В вопросе возвращения украинцев из-за границы речь не идет об административных мерах, а исключительно о стимулах.

"Пятый пункт - это возвращение украинцев из-за границы. Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на это работают программы внутри страны, такие как "еВідновлення", "еОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса.

Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной до конца апреля

Польские фермеры сообщили, что продолжают протесты на границе с Украиной до 30 апреля.

Ранее поляки говорили, что блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.

Как говорится в документе, акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.

"Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенне. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек", - говорится в сообщении.

Согласно документу, речь идет о протестах на контрольно-пограничном пункте "Гребенное - Рава Русская".

"Цель общественного собрания - ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в частности из Украины", - говорится в сообщении.