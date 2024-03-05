Ціль на 65 млн доларів. В ГУР розповіли, як знищили корабль РФ "Сергій Котов"

Російський корабель "Сергій Котов" був атакований морськими дронами "Magura V5" і отримав одразу три пошкодження. Його вартість – 65 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили розвідники, місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.



"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", - додали в ГУР.

Знищення кораблів РФ

Це не перший корабель РФ, знищений морськими дронами "Magura V5". Так, у ніч із 31 січня на 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Іванівець" Чорноморського флоту РФ. Як розповіли в ГУР, катер "Івановець" був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків.

Крім того, біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму.