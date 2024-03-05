США вірять, що Україна має кілька сюрпризів для перемоги на полі бою, - Держдеп

Сполучені Штати Америки вірять, що Україна має в запасі кілька сюрпризів, які допоможуть їй перемогти на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера .

"Ми вважаємо, що в України є план, який вони можуть реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою", - йдеться в заяві.

За його словами, США бачили перемоги на полі бою, маючи на увазі потоплення російського корабля в Чорному морі.

"Ми віримо, що у них є в запасі кілька сюрпризів",- додав Міллер.

Атака на корабель "Сергій Котов"

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проекту 22160 "Сергій Котов" отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Атака відбувалася недалеко від Керченської протоки.

Раніше ГУР опублікувало перехоплення розмови окупантів після атаки "Сергія Котова", в якому один із росіян, доповідаючи начальству, не приховує, що на кораблі "і гелікоптер був, був сам корабель з озброєнням".