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У Харківській ОВА розкрили мету українських захисників у районі Табаївки

Табаївка, Вівторок 05 березня 2024 18:56
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У Харківській ОВА розкрили мету українських захисників у районі Табаївки Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові намагаються зайняти висоти у районі Табаївки, звідки наступають росіяни. Нині це мета ЗСУ у боях за населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За словами чиновника, всього на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти зосередили понад 100 тисяч військових. Така цифра не змінюється не перший місяць.

При цьому Синєгубов зазначив, що щодня окупанти продовжують чинити тиск біля Синьківки та Табаївки. Там вони намагаються реалізувати наступальний потенціал, але безуспішно.

У Харківській ОВА розкрили мету українських захисників у районі ТабаївкиФото: Синьківка та Табаївка на карті (скріншот)

"У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягти тактичних успіхів, проте ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових - зайняти висоти, звідки ворог наступає", - уточнив глава ОВА.

Бої за Табаївку

Нагадаємо, наприкінці січня російські окупанти вже повідомляли про те, що нібито взяли під контроль Табаївку. Але ця інформація виявилася фейковою.

Українські захисники продовжують тримати позиції у районі села. При цьому оборона населеного пункту є складною, оскільки він знаходиться в низині.

Як розповів у коментарі РБК-Україна експерт Олександр Мусієнко, росіяни хочуть окупувати Табаївку, оскільки там проходить дорога Р-07 з Куп'янська до окупованого міста Сватового (Луганська область).

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