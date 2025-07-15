Зміни для водіїв у Києві: яку дорогу частково перекривають і що з об'їздом (схема)
Відсьогодні, 15 липня, у Києві частково обмежують рух транспорту вулицею Богатирською.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як надовго обмежують рух транспорту й навіщо
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту вулицею Богатирською частково обмежують практично на місяць:
- з вівторка, 15 липня;
- до п'ятниці, 15 серпня.
Водіям і пасажирам пояснили, що такі заходи пов'язані з продовженням капітального ремонту вулиці.
Де саме обмежують рух і чи можна об'їхати
Громадянам повідомили, що рух транспорту на Богатирській обмежують у напрямку проспекту Степана Бандери.
Уточнюється, що ремонтні роботи проводитимуть на ділянці вулиці:
- від заводу ПрАТ "Оболонь";
- до АЗС "KLO" (Богатирська, 1-Г).
"На час робіт рух транспорту організують однією смугою в кожному напрямку", - додали у КМДА.
Зазначається також, що одночасно з цим рух транспорту обмежують двома заїздами на перетині з вулицею Луговою - згідно зі схемою.
Обмеження руху транспорту в Києві (схема: kyivcity.gov.ua)
Додатково для водіїв мають бути встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд ділянки на час ремонтних робіт.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Згодом повідомлялося, що забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
Тим часом у КМДА повідомили про закриття фунікулера й пояснили, з чим це пов'язано та як довго пасажири не зможуть ним користуватись.
Крім того, у Києві майже на рік перекрили пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежили рух транспорту по ній.
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