Зміни для водіїв у Києві: яку дорогу частково перекривають і що з об'їздом (схема)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як надовго обмежують рух транспорту й навіщо

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух транспорту вулицею Богатирською частково обмежують практично на місяць:

з вівторка, 15 липня;

до п'ятниці, 15 серпня.

Водіям і пасажирам пояснили, що такі заходи пов'язані з продовженням капітального ремонту вулиці.

Де саме обмежують рух і чи можна об'їхати

Громадянам повідомили, що рух транспорту на Богатирській обмежують у напрямку проспекту Степана Бандери.

Уточнюється, що ремонтні роботи проводитимуть на ділянці вулиці:

від заводу ПрАТ "Оболонь";

до АЗС "KLO" (Богатирська, 1-Г).

"На час робіт рух транспорту організують однією смугою в кожному напрямку", - додали у КМДА.

Зазначається також, що одночасно з цим рух транспорту обмежують двома заїздами на перетині з вулицею Луговою - згідно зі схемою.

Обмеження руху транспорту в Києві (схема: kyivcity.gov.ua)

Додатково для водіїв мають бути встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд ділянки на час ремонтних робіт.

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.