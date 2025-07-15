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Изменения для водителей в Киеве: какую дорогу частично перекрывают и что с объездом (схема)

Вторник 15 июля 2025 07:30
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Изменения для водителей в Киеве: какую дорогу частично перекрывают и что с объездом (схема) В Киеве частично ограничивают движение по важной для водителей улице (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 15 июля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по улице Богатырской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как надолго ограничивают движение транспорта и зачем

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта по улице Богатырской частично ограничивают практически на месяц:

  • со вторника, 15 июля;
  • до пятницы, 15 августа.

Водителям и пассажирам объяснили, что такие меры связаны с продолжением капитального ремонта улицы.

Где именно ограничивают движение и можно ли объехать

Гражданам сообщили, что движение транспорта на Богатырской ограничивают в направлении проспекта Степана Бандеры.

Уточняется, что ремонтные работы будут проводить на участке улицы:

  • от завода ЧАО "Оболонь";
  • до АЗС "KLO" (Богатырская, 1-Г).

"На время работ движение транспорта организуют одной полосой в каждом направлении", - добавили в КГГА.

Отмечается также, что одновременно с этим движение транспорта ограничивают двумя заездами на пересечении с улицей Луговой - согласно схеме.

Изменения для водителей в Киеве: какую дорогу частично перекрывают и что с объездом (схема)Ограничение движения транспорта в Киеве (схема: kyivcity.gov.ua)

Дополнительно для водителей должны быть установлены предупредительные знаки с информацией об объезде участка на время ремонтных работ.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Позже сообщалось, что запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Тем временем в КГГА сообщили о закрытии фуникулера и объяснили, с чем это связано и как долго пассажиры не смогут им пользоваться.

Кроме того, в Киеве почти на год перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничили движение транспорта по ней.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза столицы из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для пешеходов и транспорта.

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