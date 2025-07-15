Изменения для водителей в Киеве: какую дорогу частично перекрывают и что с объездом (схема)
С сегодняшнего дня, 15 июля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по улице Богатырской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как надолго ограничивают движение транспорта и зачем
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта по улице Богатырской частично ограничивают практически на месяц:
- со вторника, 15 июля;
- до пятницы, 15 августа.
Водителям и пассажирам объяснили, что такие меры связаны с продолжением капитального ремонта улицы.
Где именно ограничивают движение и можно ли объехать
Гражданам сообщили, что движение транспорта на Богатырской ограничивают в направлении проспекта Степана Бандеры.
Уточняется, что ремонтные работы будут проводить на участке улицы:
- от завода ЧАО "Оболонь";
- до АЗС "KLO" (Богатырская, 1-Г).
"На время работ движение транспорта организуют одной полосой в каждом направлении", - добавили в КГГА.
Отмечается также, что одновременно с этим движение транспорта ограничивают двумя заездами на пересечении с улицей Луговой - согласно схеме.
Ограничение движения транспорта в Киеве (схема: kyivcity.gov.ua)
Дополнительно для водителей должны быть установлены предупредительные знаки с информацией об объезде участка на время ремонтных работ.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Позже сообщалось, что запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Тем временем в КГГА сообщили о закрытии фуникулера и объяснили, с чем это связано и как долго пассажиры не смогут им пользоваться.
Кроме того, в Киеве почти на год перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничили движение транспорта по ней.
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