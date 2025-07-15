Изменения для водителей в Киеве: какую дорогу частично перекрывают и что с объездом (схема)

С сегодняшнего дня, 15 июля, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по улице Богатырской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как надолго ограничивают движение транспорта и зачем

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение транспорта по улице Богатырской частично ограничивают практически на месяц:

со вторника, 15 июля;

до пятницы, 15 августа.

Водителям и пассажирам объяснили, что такие меры связаны с продолжением капитального ремонта улицы.

Где именно ограничивают движение и можно ли объехать

Гражданам сообщили, что движение транспорта на Богатырской ограничивают в направлении проспекта Степана Бандеры.

Уточняется, что ремонтные работы будут проводить на участке улицы:

от завода ЧАО "Оболонь";

до АЗС "KLO" (Богатырская, 1-Г).

"На время работ движение транспорта организуют одной полосой в каждом направлении", - добавили в КГГА.

Отмечается также, что одновременно с этим движение транспорта ограничивают двумя заездами на пересечении с улицей Луговой - согласно схеме.

Ограничение движения транспорта в Киеве (схема: kyivcity.gov.ua)

Дополнительно для водителей должны быть установлены предупредительные знаки с информацией об объезде участка на время ремонтных работ.

"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.