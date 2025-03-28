У Києві на рік перекриють один із проспектів через будівництво метро на Виноградар
У Києві на рік перекриють рух на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження діятимуть для транспорту та пішоходів до квітня 2026 року.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у Києві закриють рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.
Обмеження пов’язані з будівництвом ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар із електродепо у Подільському районі.
На час робіт діятиме тимчасова схема дорожнього руху, яку погодять з патрульною поліцією. Зміни у русі громадського транспорту на цій ділянці будуть оголошені додатково.
Киян закликають враховувати обмеження під час планування поїздок та вибирати альтернативні маршрути.
Раніше РБК-Україна писало, що з 28 березня до 1 серпня 2025 року в Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. Це пов'язано з ремонтом правобережної естакади, під час якого оновлять залізобетонну плиту, гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття. Ремонт відбуватиметься у два етапи: спочатку обмежать рух крайньою лівою та частково середньою смугами, потім - крайній правій та частково середній смузі.
Також ми розповідали, що у Києві проведуть перевірку спецперепусток для пересування в комендантську годину. Мета заходу - виявлення випадків незаконного оформлення та використання таких документів.
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