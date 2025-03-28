ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві на рік перекриють один із проспектів через будівництво метро на Виноградар

П'ятниця 28 березня 2025 13:25
UA EN RU
У Києві на рік перекриють один із проспектів через будівництво метро на Виноградар Фото: Будівництво метро на Виноградар (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві на рік перекриють рух на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження діятимуть для транспорту та пішоходів до квітня 2026 року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у Києві закриють рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Обмеження пов’язані з будівництвом ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар із електродепо у Подільському районі.

На час робіт діятиме тимчасова схема дорожнього руху, яку погодять з патрульною поліцією. Зміни у русі громадського транспорту на цій ділянці будуть оголошені додатково.

Киян закликають враховувати обмеження під час планування поїздок та вибирати альтернативні маршрути.

Раніше РБК-Україна писало, що з 28 березня до 1 серпня 2025 року в Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. Це пов'язано з ремонтом правобережної естакади, під час якого оновлять залізобетонну плиту, гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття. Ремонт відбуватиметься у два етапи: спочатку обмежать рух крайньою лівою та частково середньою смугами, потім - крайній правій та частково середній смузі.

Також ми розповідали, що у Києві проведуть перевірку спецперепусток для пересування в комендантську годину. Мета заходу - виявлення випадків незаконного оформлення та використання таких документів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обмеження руху
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ