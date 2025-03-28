У Києві на рік перекриють один із проспектів через будівництво метро на Виноградар

У Києві на рік перекриють рух на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. Обмеження діятимуть для транспорту та пішоходів до квітня 2026 року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у Києві закриють рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи.

Обмеження пов’язані з будівництвом ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар із електродепо у Подільському районі.

На час робіт діятиме тимчасова схема дорожнього руху, яку погодять з патрульною поліцією. Зміни у русі громадського транспорту на цій ділянці будуть оголошені додатково.

Киян закликають враховувати обмеження під час планування поїздок та вибирати альтернативні маршрути.