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Держава готується виставити на продаж одразу два великі банки – Укргазбанк та Сенс Банк. Угода може принести бюджету щонайменше 32 мільярди гривень.

Коли відбудуться торги, чи підуть прибуткові активи з молотка під час війни та хто може стати їхнім новим власником – у матеріалі РБК-Україна.

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Старт підготовки: Кабмін створив комісію для продажу держпакетів акцій Укргазбанку (94,94%) та Сенс Банку (100%), залучивши міжнародного радника N. M. Rothschild & Sons Limited.

Кабмін створив комісію для продажу держпакетів акцій Укргазбанку (94,94%) та Сенс Банку (100%), залучивши міжнародного радника N. M. Rothschild & Sons Limited. Терміни торгів: За попереднім планом радника, конкурси з продажу обох фінустанов орієнтовно відбудуться у 2027-2028 роках.

За попереднім планом радника, конкурси з продажу обох фінустанов орієнтовно відбудуться у 2027-2028 роках. Ціна питання: Продаж двох банків може принести держбюджету щонайменше 32 млрд грн (за оптимістичними оцінками – до 45 млрд грн).

Продаж двох банків може принести держбюджету щонайменше 32 млрд грн (за оптимістичними оцінками – до 45 млрд грн). Ймовірні покупці: Претендувати на активи можуть банківські групи з Центральної та Східної Європи, а також українські інвестори, зокрема група TAS Сергія Тігіпка.

Претендувати на активи можуть банківські групи з Центральної та Східної Європи, а також українські інвестори, зокрема група TAS Сергія Тігіпка. Головні ризики: Через війну коло покупців вузьке, а кожен претендент проходитиме перевірку АМКУ та НБУ. Найскладнішим називають продаж Сенс Банку через політичний шлейф.

Через війну коло покупців вузьке, а кожен претендент проходитиме перевірку АМКУ та НБУ. Найскладнішим називають продаж Сенс Банку через політичний шлейф. Доля інших держбанків: ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк, найімовірніше, залишатимуться в державній власності ще тривалий час для фінансування оборонних проєктів та купівлі ОВДП.

Держбанки – на конкурс: чи варто державі продавати банківські активи

Уряд планував розпродаж держбанків ще до великої війни. У вересні 2020 року Кабмін схвалив засади стратегічного реформування державного банківського сектору, де йшлося про план менш ніж за п’ять років зменшити частку ринку державних банків до 25%. Стояла задача продати левову частку фінустанов іноземним та місцевим стратегічним інвесторам, міжнародним фінансовим організаціям.

Проте до реальних конкурсів або навіть зрозумілої передпродажної підготовки справа не дійшла, а присутність держави у банківському секторі навіть зросла, адже після націоналізації Сенс Банку в 2023 році 100% акцій цього банку перейшли у володіння держави в особі Міністерства фінансів.

Зараз частка держбанків несуттєво скорочується. За даними НБУ, частка чистих активів державних банків становила станом на початок третього кварталу 2026 року 50,3%, скоротившись на 1,9 в. п. за рік (головним чином через приріст чистих активів в інших групах банків). А от у коштах населення частка державних банків вища – 61,1%.

Фото: Державні банки України в цифрах (інфографіка РБК-Україна)

Варто згадати і про рівень прибутковості державних банків. Адже доходи банків впливають на рішення держави щодо їх продажу. Сьогодні усі держбанки є прибутковими і сплачують державі мільярди як у вигляді податків, так і у вигляді дивідендів.

Наприклад, ПриватБанк минулого року за рішенням акціонера направив до державного бюджету суму дивідендів у розмірі 32,1 млрд грн. Цього року за 9 місяців чистий прибуток ПриватБанку склав 36,9 млрд грн. Менше прибутку отримали інші державні банки, які проте залишаються стабільними, ліквідними та прибутковими установами на ринку.

Ощадбанк за дев'ять місяців 2026 року отримав чистий прибуток у розмірі 3,96 млрд грн, Укрексімбанк – 3,2 млрд грн, Сенс Банк – 1,12 млрд грн, а чистий прибуток Укргазбанку за 9 місяців – 2,44 млрд грн.

На думку старшого економіста ЦЕС Максима Самойлюка, скорочувати частку держави у банківському секторі потрібно, хоча це і не стосується усіх банків. Експерт зазначив: зараз держава контролює близько половини банківських активів – це один із найвищих показників у Європі.

"Водночас під час війни частина банків має залишатися державною, зокрема для фінансування оборонних проєктів, до яких іноземні банки не завжди можуть мати доступ через безпекові питання. Метою на цьому етапі може бути не повна приватизація всіх банків, а поступове скорочення державної частки та забезпечення рівних умов конкуренції", – зауважив Самойлюк у коментарі РБК-Україна.

Директор інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Ігор Сотник також наголошує на потребі зниження участі держави у банках.

"Держбанки спотворюють конкуренцію не лише в кредитуванні, а й у депозитах, РКО, зарплатних проєктах, обслуговуванні держкомпаній і бюджетних потоків. Водночас під час війни вони виконують стабілізаційну функцію. Тому оптимальна модель полягає в збереженні кількох системних держбанків і продажу тих, що опинилися в державній власності вимушено: Сенс Банку та Укргазбанку", – впевнений Ігор Сотник.

Процедура продажу Укргазбанку та Сенс Банку: коли планується конкурс

У Міністерстві фінансів на запит РБК-Україна повідомили, що процедура продажу державних пакетів акцій банків передбачає такі подальші кроки, як затвердження порядку продажу всіх акцій зазначених банків, що належать державі; публічне оголошення про початок конкурсу; визначення потенційних інвесторів та оцінка рівня їхньої зацікавленості в придбанні банків.

"Активну участь у процесі визначення потенційних інвесторів та оцінки їхньої зацікавленості братиме компанія N. M. Rothschild & Sons Limited", – розповіли у Міністерстві фінансів, а також додали, що планується продати всі акції Укргазбанку та Сенс Банку, які належать державі. Тобто йдеться про 94,94% акцій Укргазбанку та 100% акцій Сенс Банку.

Передпродажна підготовка банків вже розпочалась. У прес-службі Укргазбанку РБК-Україна розповіли, що наразі робоча група разом із Мінфіном опрацьовує проєкт постанови Кабміну про продаж державних пакетів акцій Сенс Банку та UGB (Укргазбанк) і затвердження Порядку проведення конкурсу з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

"Без якісної підготовки перехід до нового власника буде менш ефективним і створить додаткові ризики для клієнтів банків, насамперед щодо безперервності обслуговування", – попереджає Ігор Сотник.

У Сенс Банку у відповіді на запит РБК-Україна розповіли, що вже перейшли до практичної роботи з фінансовим радником N. M. Rothschild & Sons Limited, з яким підписано тристоронній договір за участю Міністерства фінансів України.

"Наразі основний фокус – проведення комплексного аналізу діяльності банку (due diligence), оцінка його інвестиційної привабливості та підготовка інформації для потенційних інвесторів. Наші профільні команди залучені до цих процесів і тісно співпрацюють з фінансовим радником", – йдеться у відповіді прес-служби Сенс Банку.

Там також поінформували, що наступним кроком буде підготовка радником інформаційних матеріалів, пошук і залучення потенційних інвесторів, а також формування умов майбутнього конкурсу, за що відповідає комісія.

Окремим етапом стане ухвалення Кабміном офіційного рішення про продаж державного пакета акцій відповідно до встановленої законодавством процедури. І лише після цього відбудеться організація конкурсу та проведення торгів.

Щодо можливої дати проведення конкурсу, то з відповіді Укргазбанку на запит РБК-Україна випливає, що радник N. M. Rothschild & Sons Limited уже представив попередню дорожню карту, відповідно до якої плановий орієнтир продажу – 2027-2028 роки за наявності попиту та сприятливих ринкових умов.

В Укргазбанку пояснили, що зараз першочергове завдання банку – якісна підготовка інформації: фінансових показників, даних про кредитний портфель і зобов’язання, стратегії, бізнес-плану та фінансової моделі.

Хто може купити великі банки та скільки отримає держава

Повномасштабна війна відклала приватизацію банків, каже Максим Самойлюк. Водночас, зауважує він, змінилися й стимули самої держави: держбанки стали прибутковими та почали приносити бюджету значні доходи, тому зацікавленість держави в їх продажу зменшилася.

"Цього разу шансів більше: є комісія, радник, зобов’язання перед МВФ і ЄС. Головний ризик зриву – знову спроба вгадати "кращий момент" або чекати "справедливої" ціни замість ринкової", – зазначив Максим Самойлюк.

Експерти вважають, що навіть під час повномасштабної війни провести успішний конкурс з продажу пакетів акцій Укргазбанку та Сенс Банку не виглядає зовсім нереалістичним.

Сенс Банк (фото sensebank.com.ua)

"Війна впливає на коло покупців і ціну: інвестори закладатимуть премію за ризик. Ідеального моменту не буде ніколи: аргумент для дисконту знайдеться завжди, так само як і аргумент для вищої ціни", – каже Ігор Сотник.

Проте деякий скепсис на ринку все ж присутній, адже великі фінансові активи потребують і найкращої передпродажної підготовки, і ретельніших пошуків інвесторів, і максимальної прозорості, кажуть опитані РБК-Україна фахівці.

"Покупка активів під час війни – справа не для слабодухих, особливо коли йдеться про великі активи. Тому попит ми бачимо насамперед на невеликі банки, зокрема, на банки-ліцензії. Створення комісії з підготовки до продажу – логічний крок, але він ще не означає, що угода відбудеться: від підготовки до реального конкурсу з грошима інвесторів дистанція велика", – зауважив Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

Експерт вважає, що складнішим виглядає продаж Сенс Банку, навколо якого останнім часом надзвичайно багато політики, звинувачень у викривленні звітності та інших проблем.

"Це суттєво ускладнює продаж, адже в покупця з'являється ще більше ризиків, а отже, й вимог до дисконту та гарантій. Хотів би помилитися, але я не вірю в продаж цієї фінансової установи найближчим часом", – каже Михайло Демків.

Серед можливих претендентів на Укргазбанк та Сенс Банк можуть бути як банківські групи з Центральної і Східної Європи, так і українські приватні інвестори, насамперед група TAS Сергія Тігіпка.

"Група TAS має досвід придбання та розвитку банків. У 2016 році Тігіпко завершив угоду з купівлі Universal Bank. У 2025 Сергій Тігіпко викупив Ідея Банк. Також зацікавленими у купівлі держбанків можуть бути великі приватні банки, для яких купівля є швидшим шляхом до масштабу", – розмірковує Ігор Сотник.

Максим Самойлюк наголосив: коло покупців – вузьке, і проблема – не лише у війні. "На кожного покупця чекають три фільтри: Антимонопольний комітет, НБУ і комісія з продажу, де, найімовірніше, будуть і представники донорів. Пройти їх може насамперед велика банківська група з чітким бізнес-сенсом приходу в Україну. Таких небагато", – зауважив експерт.

Успішний продаж двох державних банків може принести державному бюджету не менше 32 млрд грн. Можливі і більш оптимістичні цифри. Капітал Укргазбанку наразі становить 22,3 млрд грн, а Сенс Банку – близько 15,9 млрд грн. На думку Ігоря Сотника, оцінка банків може коливатися від 0,8 до 1,3 капіталу.

"Орієнтовна оцінка Укргазбанку – 0,9-1,2x капіталу, тобто приблизно 20-27 млрд грн. Премія за більший розмір. По Сенс Банку оцінка – 0,8-1,1х капіталу, тобто приблизно 12-18 млрд грн. Верхня межа досяжна за умови якісної підготовки, зниження обсягу непрацюючих кредитів (NPL) та конкуренції між кількома покупцями", – зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

Менш позитивний сценарій запропонував Максим Самойлюк, який вважає, що ринкова оцінка держбанків перебуватиме в межах 0,5-1 капітал.

"У мирний час нормальний прибутковий банк, який має сенс купувати, оцінюють приблизно в 1,5-1,7 капіталу. Мультиплікатори 4-7 капіталів, як на піку 2000-х, були винятком і сьогодні неможливі. Зараз ринкові оцінки для Сенс Банку та Укргазбанку коливаються від 0,5 до 1 капіталу", – впевнений Максим Самойлюк.

Майбутнє банків: що буде далі з державними банківськими активами

Шлях до майбутнього продажу пакетів акцій Укргазбанку та Сенс Банку може бути доволі тривалим і враховувати як безпекову ситуацію, так і економічну реальність та ситуацію з інвестиційною активністю.

Проте шанси на вихід держави з цих банківських активів – доволі високі.

"Сенс Банк та Укргазбанк для держави не є стратегічними, тому їх продаж має логіку. Нинішні шанси на продаж вищі, ніж раніше: є спеціальний закон, міжнародний радник, комісія та підтримка партнерів", – наголосив Ігор Сотник.

Якщо стратегічний план держави щодо приватизації Укргазбанку і Сенс Банку вже цілком зрозумілий, то з іншими трьома великими держбанками – геть інша ситуація. Наразі немає чітких відомостей, як і коли відбудеться повний або частковий продаж ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Довоєнні документи передбачали прихід інституціонального інвестора в капітал Ощадбанку, і одним з зацікавлених претендентів на акції виступав Європейський банк реконструкції та розвитку.

Навіть у лютому 2022 року, за три тижні до повномасштабного вторгнення, тривало обговорення "реалізації продажу пакету акцій Ощадбанку" між міністром фінансів Сергієм Марченком та директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. Згодом розмови про можливу участь ЄБРР в капіталі банку припинились. Проте вони можуть відновитися, звісно, вже після війни.

Складнішою виглядає перспектива продажу системного ПриватБанку, найбільшої фінустанови в країні. Адже частка цього банку в активах усієї системи становить 22,7%, а частка у коштах фізосіб – понад 37%. А ще є такий чинник, як судові справи з колишніми власниками.

ПриватБанк остаточно виграв справу на 3 млрд доларів проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Високому суді Англії. Але багаторічні суди з ексвласниками банку можуть в майбутньому негативно позначитися на перспективі продажу фінустанови стратегічному інвестору, якщо держава все ж таки вирішить продати цей актив.

Тож, наразі імовірним виглядає сценарій, коли навіть після війни Ощадбанк, ПриватБанк та Укрексімбанк залишатимуться тривалий час у державній власності. Адже банківські активи необхідні держави і для швидкої реалізації спеціальних кредитних програм, для фінансування пріоритетних напрямків економіки, і для купівлі великих обсягів державних цінних паперів.

Сьогодні державні банки – головні покупці випущених Мінфіном ОВДП, тобто, фінансують потреби державного бюджету. Станом на початок вересня обсяг ОВДП на балансі держбанків перевищив 667,3 млрд гривень, а це – понад 72% обсягу усіх державних цінних паперів у банківській системі.