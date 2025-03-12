Будівництво метро на Виноградар у Києві. Інженер розповів, що зроблять вперше в Україні

Головний інженер КП "Київський метрополітен" Арсен Ісаков розповів про будівництво у столиці метро на Виноградар. Так, одне з проектних рішень є нестандартним і застосовуватиметься "вперше в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова експерта в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини" на каналі "Київ 24".

Як будується метро на Виноградар у Києві

Ісаков розповів, що роботи в межах будівництва метро на Виноградар у столиці ведуться в цілому на шести майданчиках.

"Станом на сьогодні взагалі багато робіт було зроблено. В нас є вже готовий правий тунель - від станції метро "Сирець" до станції "Мостицька". Відбуваються підготовчі роботи на шести майданчиках - до різного об'єму робіт", - поділився головний інженер.

На одному з майданчиків, за його словами, виконуються роботи зі зведення вертикального стволу.

"Ми робимо вертикальний ствол для того, щоб у майбутньому (коли буде побудований вже лівий тунель - від станції "Сирець" до станції "Мостицька"), ми могли тунелепрохідницький комплекс потім звідти витягнути", - пояснив експерт.

Також на об'єкті будується (заливається) моноліт тунелю, де згодом ходитимуть (курсуватимуть) поїзди.

Крім того, в межах будівництва метрополітену:

здійснюють підготовчі роботи для того, щоб продовжувати заливати моноліт тунелю;

ведуться роботи з облаштування гідроізоляції;

підготовчі роботи та будівництво тягово-знижувальної підстанції тощо.

"Тут дуже багато всього відбувається", - наголосив Ісаков.

Головний інженер КП "Київський метрополітен" (скриншот: youtube.com/@KYIV24live)

Він зауважив, що один із шести майданчиків є особливо цікавим.

"Тут вперше в Україні будується дворівневий тунель. Це рішення - нестандартне. Але воно цікаве і викликане саме тим, що ми знаходимося у щільній дуже забудові. Де у нас немає багато простору... Саме тому тут такі були проектні рішення застосовані", - пояснив інженер.

За його словами, через брак простору будувати тунелі "в класичному стилі" можливості немає.

"Простору тут немає. Тому ми не можемо в класичному стилі будувати паралельно, в одній площині два тунелі. Вони на початку там будуються, як зазвичай - паралельно один одному ідуть. Але потім вони сходяться і виходять на два рівні (один над одним)", - розповів спеціаліст.

Він зауважив, що під час будівництва погодні умови не є вирішальним фактором, який впливає на швидкість процесів.

"Погодні умови не є вирішальним фактором, який впливає на швидкість будівництва. Це - не комфортно, це - брудно. Але основне, що впливає на швидкість і в цілому, на реалізацію тих чи інших проектів - це щільна забудова місцева", - повідомив інженер.

Він пояснив, що через це "тут дуже багато різних комунікацій".

"Прокладені каналізації, водоканали, газ, інженерні різні мережі. І все це потрібно перекладати на етапі будівництва. Тому це насправді ускладнює роботу", - визнав Ісаков.

Він додав, що саме перекладка інженерних мереж і навіть високовольтних ліній сповільнює процес будівництва в цілому.

"Крім того, для цієї ділянки дуже характерна велика водонасиченість грунтів, що теж ускладнює будівництво... Але все будується з використанням сучасних рішень і технологій, щоб результат був якісним", - розповів експерт.

Насамкінець Ісаков повідомив, що роботи на всіх майданчиках тривають цілодобово, адже є чіткі терміни будівництва - кінцевий термін будівництва метро, згідно з договором, це 1 квартал 2027 року.

"Ми розуміємо, як цей проект важливо здати вчасно... Ми намагаємось якомога більше шумних робіт виконувати все ж таки вдень. Щоб у нічний час людям не завдавати незручностей", - підсумував головний інженер.