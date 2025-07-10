У Києві зупиняють фунікулер: у КМДА назвали дати та пояснили, що сталося
З наступного тижня кияни та гості столиці не зможуть скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, адже його буде закрито.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Коли саме та як надовго закривають фунікулер
У КМДА розповіли (посилаючись на КП "Київпастранс"), що столичний фунікулер буде зачинено:
- з понеділка, 14 липня;
- до п'ятниці, 22 серпня.
Зазначається, що такі зміни для пасажирів будуть запроваджені з огляду на щорічний плановий ремонт.
"Ремонтні роботи проводять саме влітку через найменший пасажиропотік", - уточнили в міській держадміністрації.
Що планують зробити на фунікулері під час ремонту
Громадянам повідомили також, що у період закриття фунікулера для пасажирів, спеціалісти планують:
- відремонтувати машинну, компресорну і тиристорну залу;
- провести обстеження рейкової колії;
- частково замінити шпали;
- капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів;
- обладнати машинну залу;
- виконати кузовні роботи.
Крім того, перед запуском роботи фунікулера будуть проведені статичні та динамічні випробування під навантаженням.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві відсьогодні, 10 липня, та майже на рік перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.
Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
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