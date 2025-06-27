В Україні обмежують рух вантажівок і фур: кого і за яких умов зупинятимуть

З огляду на поточні та прогнозовані погодні умови в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту. Проте деяких водіїв ці сезонні зміни не стосуватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у Facebook.

За яких умов рух вантажівок заборонено

Українцям розповіли, що сезонні обмеження руху для великовагового транспорту вводяться за умови підвищення температури повітря понад +28°C.

"Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм", - наголосили в Державному агентстві ідновлення та розвитку інфраструктури.

Уточнюється, що такі обмеження стосуються великовагового транспорту:

вагою понад 24 т;

навантаженням на вісь понад 7 т.

Яких транспортних засобів обмеження не стосуються

У Держагентстві повідомили також, що запроваджені сезонні обмеження не стосуються транспортних засобів:

які здійснюють перевезення небезпечних вантажів;

які здійснюють перевезення швидкопсувних вантажів;

які здійснюють перевезення живих тварин і птиці;

які пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

"Обмеження встановлені законами України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" та постановою КМУ №879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування", - нагадали громадянам.

Хто і як контролюватиме дотримання цих вимог

За дотриманням водіями вагових параметрів і запроваджених вимог слідкуватимуть:

територіальні підрозділи Укртрансбезпеки;

відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

"На автомобільних дорогах загального користування державного значення буде встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити", - розповіли українцям.

Зазначається, що для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуватимуться майданчики:

в смугах відведення доріг;

біля об'єктів дорожнього сервісу.

"Умови та режим обмежень переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря", - додали у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Публікація Держагентства (скриншот: facebook.com/agency.for.restoration)