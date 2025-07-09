У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіям

Сьогодні, 9 липня, у Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту.

Докладніше про причини такого рішення, поради водіям та автодороги, якими фурам і вантажівкам їхати поки що не можна, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Просимо керманичів вантажівок врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху. Дотримуйтеся ПДР та бережіть автомобільні дороги", - підсумували в поліції.

У Патрульній поліції Київської області повідомили, що (з огляду на погодні умови) обмеження руху для водіїв великовагових транспортних засобів запроваджено на таких автодорогах :

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - додали у поліції.

Повідомляється, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки:

Згідно з інформацією Патрульної поліції України, сьогодні, 9 липня, обмеження руху (заборону на пересування) вантажного транспорту було введено:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, в Києві до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Патрульної поліції України та Патрульної поліції Київської області у Telegram.

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