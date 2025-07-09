ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіям

Середа 09 липня 2025 13:08
UA EN RU
У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіям Рух фур і вантажівок у Києві та на деяких трасах області - під забороною (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 липня, у Києві та в Київській області запровадили обмеження руху для великого вантажного транспорту.

Докладніше про причини такого рішення, поради водіям та автодороги, якими фурам і вантажівкам їхати поки що не можна, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чому рух вантажівок у Києві та області - під забороною

Згідно з інформацією Патрульної поліції України, сьогодні, 9 липня, обмеження руху (заборону на пересування) вантажного транспорту було введено:

  • задля збереження дорожнього покриття;
  • через температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм (та більше).

Водіям пояснили, що заборона стосується транспорту:

  • фактичною масою понад 24 т;
  • навантаженням на вісь понад 7 т.

Де водії фур і вантажівок можуть перечекати спеку

Повідомляється, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки:

  • в смугах відведення автомобільних доріг;
  • біля об'єктів дорожнього сервісу.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - додали у поліції.

У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіямПублікація правоохоронців (скриншот: t.me/patrolpolice_ua)

Якими дорогами області їхати вантажівкам заборонено

У Патрульній поліції Київської області повідомили, що (з огляду на погодні умови) обмеження руху для водіїв великовагових транспортних засобів запроваджено на таких автодорогах:

  • М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі;
  • М-03 Київ - Харків - Довжанський;
  • М-05 Київ - Одеса.

"Просимо керманичів вантажівок врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху. Дотримуйтеся ПДР та бережіть автомобільні дороги", - підсумували в поліції.

У Києві та області заборонили рух фур і вантажівок: які дороги закрили й що робити водіямПублікація правоохоронців (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, в Києві до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Патрульної поліції України та Патрульної поліції Київської області у Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Національна поліція Обмеження руху Автомобільний рух Погода в Києві
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос