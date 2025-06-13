Виїхати з Києва стане проблемою? Яку вулицю перекривають майже на місяць (схема)
Відсьогодні, 13 червня, у Києві частково обмежують рух транспорту однією з вулиць - на виїзді з міста. Рухатись зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КК "Київавтодор" у Facebook.
Яку саме вулицю частково перекривають
Згідно з інформацією комунальної корпорації, з 13 червня у Києві частково обмежують рух транспорту вулицею Богатирською - у напрямку міста Вишгород.
Мешканцям і гостям міста пояснили, що такі обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту.
Зазначається, що роботи триватимуть:
- на протилежному боці ділянки від АЗС "KLO" (вулиця Богатирська, 1-Г);
- до заводу ПрАТ "Оболонь".
До якого числа триватимуть обмеження
У "Київавтодорі" повідомили, що рух транспорту вулицею Богатирською частково обмежують до 6 липня 2025 року.
Уточнюється, що у цей період дорожники:
- розбиратимуть старе покриття;
- влаштовуватимуть нові шари дорожнього одягу.
Як рухатиметься транспорт на виїзд із міста
Громадянам пояснили, що на час проведення робіт рух транспорту на виїзд із Києва організовано однією смугою з протилежної сторони.
Водночас обмежують рух транспорту двома з'їздами на перетині з вулицею Луговою.
Обмеження руху транспорту на вул. Богатирській (схема: facebook.com/kyivavtodor)
Зазначається, що додатково для водіїв встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд ділянки виконання ремонтних робіт.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у комунальній корпорації.
Публікація КК "Київавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар та як довго діятимуть обмеження для транспорту і пішоходів.
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