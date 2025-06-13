Виїхати з Києва стане проблемою? Яку вулицю перекривають майже на місяць (схема)

Відсьогодні, 13 червня, у Києві частково обмежують рух транспорту однією з вулиць - на виїзді з міста. Рухатись зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КК "Київавтодор" у Facebook.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у комунальній корпорації.

Зазначається, що додатково для водіїв встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об'їзд ділянки виконання ремонтних робіт.

Громадянам пояснили, що на час проведення робіт рух транспорту на виїзд із Києва організовано однією смугою з протилежної сторони .

Уточнюється, що у цей період дорожники:

У "Київавтодорі" повідомили, що рух транспорту вулицею Богатирською частково обмежують до 6 липня 2025 року .

Мешканцям і гостям міста пояснили, що такі обмеження пов'язані з проведенням капітального ремонту.

Згідно з інформацією комунальної корпорації, з 13 червня у Києві частково обмежують рух транспорту вулицею Богатирською - у напрямку міста Вишгород.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар та як довго діятимуть обмеження для транспорту і пішоходів.

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