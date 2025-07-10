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У Києві закривають важливий пішохідний міст і змінюють рух транспорту: де саме (карта)

Четвер 10 липня 2025 07:30
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У Києві закривають важливий пішохідний міст і змінюють рух транспорту: де саме (карта) У Києві обмежують рух пішоходів і машин на вулиці Саперно-Слобідській (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 10 липня, в Києві перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською вулицею й частково обмежують рух транспорту по ній.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Де саме та як надовго перекривають рух для пішоходів і транспорту

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що пішохідний міст над вулицею Саперно-Слобідською перекривають:

  • з четверга, 10 липня;
  • орієнтовно до червня 2026 року.

"Також частково обмежать рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською", - додали у Київській міській держадміністрації.

У Києві закривають важливий пішохідний міст і змінюють рух транспорту: де саме (карта)Де саме в Києві перекривають рух для пішоходів і транспорту (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що йдеться про локацію на правому березі Дніпра неподалік станції метро "Видубичі" та Південного мосту в Голосіївському районі Києва (в цілому Саперно-Слобідська вулиця пролягає від проспекту Науки до Південного мосту).

З чим пов'язані обмеження та що робити пішоходам і водіям

Громадянам повідомили, що запроваджені обмеження пов'язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП "Київавтошляхміст".

Наголошується, що у цей період рух пішоходів й автотранспорту буде здійснюватись за тимчасовою схемою організації дорожнього руху (ОДР), погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві.

"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у столичній держадміністрації.

У Києві закривають важливий пішохідний міст і змінюють рух транспорту: де саме (карта)Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в столиці України частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Крім того, в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для пішоходів і транспорту.

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