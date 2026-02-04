ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Зміни руху у трьох областях: де сьогодні автобусні трансфери замість поїздів УЗ

Середа 04 лютого 2026 10:36
Зміни руху у трьох областях: де сьогодні автобусні трансфери замість поїздів УЗ Статус руху поїздів "Укрзалізниці" в окремих регіонах може потребувати уточнень (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Рух поїздів УЗ у трьох областях України змінився через безпекові ризики. На деяких напрямках для пасажирів запустили автобусні трансфери.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: РФ б'є по залізниці: на Запоріжжі дрон атакував станцію та пошкодив локомотив (фото)

Харківська область

Згідно з інформацією УЗ, станом на ранок середи, 4 лютого, ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищених ризиків.

З огляду на таку ситуацію, пасажирів просять користуватися автобусним об'їздом.

"Стиковку організовано", - наголосили в "Укрзалізниці".

Запорізька область

Українцям розповіли, що у Запорізькому регіоні "триває посилений моніторинг загроз".

Зазначається, що "базовий план" на сьогодні - автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.

Тим часом пасажирів, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, просять перед прибуттям до Дніпра діяти за вказівками:

  • поїзної бригади;
  • працівників вокзалу.

Тим, хто вирушає у поїздку із Запоріжжя чи Синельникового, радять уважно стежити за:

  • повідомленнями в застосунку;
  • оголошеннями на станції.

"Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як у неділю). Але пріоритет незмінний - безпека пасажирів і залізничників", - повідомили в "Укрзалізниці".

Сумська область

У Сумській області, за інформацією УЗ, рух поїздів збережено попри обстріл Конотопа.

При цьому моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі.

Повідомляється, що у разі прямої загрози БПЛА - можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.

"Будь ласка, стежте за оновленнями на наших офіційних ресурсах і увімкніть push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці", - підсумували у компанії.

Зміни руху у трьох областях: де сьогодні автобусні трансфери замість поїздів УЗПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп і пояснювали, що там відбувалось.

Відомо також, що РФ неодноразово завдавала системних ударів по залізничній інфраструктурі України.

Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області, де російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.

11 січня залізнична інфраструктура вкотре постраждала внаслідок нічних обстрілів РФ. Тоді працівники "Укрзалізниці" отримали поранення, а десятки поїздів були змушені курсувати із затримками та за зміненими маршрутами.

27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування пасажирів.

Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України).

Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

