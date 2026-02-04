Зміни руху у трьох областях: де сьогодні автобусні трансфери замість поїздів УЗ

Рух поїздів УЗ у трьох областях України змінився через безпекові ризики. На деяких напрямках для пасажирів запустили автобусні трансфери.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Харківська область

Згідно з інформацією УЗ, станом на ранок середи, 4 лютого, ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищених ризиків.

З огляду на таку ситуацію, пасажирів просять користуватися автобусним об'їздом.

"Стиковку організовано", - наголосили в "Укрзалізниці".

Запорізька область

Українцям розповіли, що у Запорізькому регіоні "триває посилений моніторинг загроз".

Зазначається, що "базовий план" на сьогодні - автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.

Тим часом пасажирів, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, просять перед прибуттям до Дніпра діяти за вказівками:

поїзної бригади;

працівників вокзалу.

Тим, хто вирушає у поїздку із Запоріжжя чи Синельникового, радять уважно стежити за:

повідомленнями в застосунку;

оголошеннями на станції.

"Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як у неділю). Але пріоритет незмінний - безпека пасажирів і залізничників", - повідомили в "Укрзалізниці".

Сумська область

У Сумській області, за інформацією УЗ, рух поїздів збережено попри обстріл Конотопа.

При цьому моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі.

Повідомляється, що у разі прямої загрози БПЛА - можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.

"Будь ласка, стежте за оновленнями на наших офіційних ресурсах і увімкніть push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці", - підсумували у компанії.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)