Зміни руху у трьох областях: де сьогодні автобусні трансфери замість поїздів УЗ
Рух поїздів УЗ у трьох областях України змінився через безпекові ризики. На деяких напрямках для пасажирів запустили автобусні трансфери.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Харківська область
Згідно з інформацією УЗ, станом на ранок середи, 4 лютого, ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищених ризиків.
З огляду на таку ситуацію, пасажирів просять користуватися автобусним об'їздом.
"Стиковку організовано", - наголосили в "Укрзалізниці".
Запорізька область
Українцям розповіли, що у Запорізькому регіоні "триває посилений моніторинг загроз".
Зазначається, що "базовий план" на сьогодні - автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.
Тим часом пасажирів, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, просять перед прибуттям до Дніпра діяти за вказівками:
- поїзної бригади;
- працівників вокзалу.
Тим, хто вирушає у поїздку із Запоріжжя чи Синельникового, радять уважно стежити за:
- повідомленнями в застосунку;
- оголошеннями на станції.
"Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як у неділю). Але пріоритет незмінний - безпека пасажирів і залізничників", - повідомили в "Укрзалізниці".
Сумська область
У Сумській області, за інформацією УЗ, рух поїздів збережено попри обстріл Конотопа.
При цьому моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі.
Повідомляється, що у разі прямої загрози БПЛА - можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.
"Будь ласка, стежте за оновленнями на наших офіційних ресурсах і увімкніть push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці", - підсумували у компанії.
РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп і пояснювали, що там відбувалось.
Відомо також, що РФ неодноразово завдавала системних ударів по залізничній інфраструктурі України.
Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області, де російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.
11 січня залізнична інфраструктура вкотре постраждала внаслідок нічних обстрілів РФ. Тоді працівники "Укрзалізниці" отримали поранення, а десятки поїздів були змушені курсувати із затримками та за зміненими маршрутами.
27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування пасажирів.
Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України).
Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.
Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.
