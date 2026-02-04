Изменения движения в трех областях: где сегодня автобусные трансферы вместо поездов УЗ
Движение поездов УЗ в трех областях Украины изменилось из-за рисков безопасности. На некоторых направлениях для пассажиров запустили автобусные трансферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Харьковская область
Согласно информации УЗ, по состоянию на утро среды, 4 февраля, участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенных рисков.
Учитывая такую ситуацию, пассажиров просят пользоваться автобусным объездом.
"Стыковка организована", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Запорожская область
Украинцам рассказали, что в Запорожском регионе "продолжается усиленный мониторинг угроз".
Отмечается, что "базовый план" на сегодня - автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.
Между тем пассажиров, следующих в Синельниково или Запорожье, просят перед прибытием в Днепр действовать по указаниям:
- поездной бригады;
- работников вокзала.
Тем, кто отправляется в поездку из Запорожья или Синельниково, советуют внимательно следить за:
- сообщениями в приложении;
- объявлениями на станции.
"Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников", - сообщили в "Укрзализныце".
Сумская область
В Сумской области, по информации УЗ, движение поездов сохранено, несмотря на обстрел Конотопа.
При этом мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме.
Сообщается, что в случае прямой угрозы БПЛА - возможны вынужденные остановки вблизи укрытий.
"Пожалуйста, следите за обновлениями на наших официальных ресурсах и включите push-оповещения в приложении "Укрзализныци", - подытожили в компании.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ несколько дней подряд терроризировала Конотоп и объясняли, что там происходило.
Известно также, что РФ неоднократно наносила системные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.
Сначала под прицелом оказались северные регионы - Черниговская и Сумская области, где российские войска целенаправленно терроризировали работников железной дороги.
11 января железнодорожная инфраструктура в очередной раз пострадала в результате ночных обстрелов РФ. Тогда работники "Укрзализныци" получили ранения, а десятки поездов были вынуждены курсировать с задержками и по измененным маршрутам.
27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвинково" (в Харьковской области). Вражеский удар привел к гибели и травмированию пассажиров.
Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Параллельно с этим "Укрзализныця" сообщила об отмене части поездов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.
Пассажиров призывают следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.
