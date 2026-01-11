РФ вдарила по залізниці: поранено машиністів, затримуються більш як 60 поїздів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління УЗ Олександра Перцовського та прес-службу "Укрзалізниці".

Поранення локомотивної бригади

Як повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський, під час ворожого удару було травмовано машиніста та його помічника вантажного локомотива.

Поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу "Шахед".

За його словами, чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не мала змоги евакуюватися та була змушена залягти на місці.

Стан постраждалих

Обидва залізничники зазнали осколкових поранень. Лікарі вже дістали уламки, наклали шви, їхній стан стабільний. Наразі вирішується питання подальшого лікування, транспортування та реабілітації постраждалих.

Пошкодження інфраструктури та відновлення руху

Унаслідок знеструмлення вночі на Придніпровській залізниці рух тимчасово переводили на тепловозну тягу та генератори. Станом на ранок напругу в контактну мережу на основних ділянках уже подано, однак на окремих напрямках рух тепловозами триває.

Також зафіксовано низку незначних влучань по об’єктах залізничної інфраструктури, які оперативно усуваються без суттєвого впливу на рух.

Понад 60 поїздів із затримками та зміненими маршрутами

В "Укрзалізниці" повідомили, що через наслідки нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються з відхиленням від графіка. Йдеться як про поїзди далекого сполучення, так і про міжнародні рейси.

Зміненим маршрутом курсують:

Nº743/744 Дарниця - Славсько - Дарниця

Nº119/120 Дніпро - Хелм - Дніпро

Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм - Пшемисль - Харків, Ізюм

Nº745/746 Дарниця - Львів - Дарниця

Nº9/10 Київ - Будапешт - Київ

Nº749/750 Київ - Ужгород - Київ

Nº107/108 Київ - Солотвино - Київ

Nº178 Івано-Франківськ - Київ

Nº292/291 Київ - Львів - Київ

Nº52/30 Пшемисль - Київ - Перемишль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Київ - Варшава, Хелм

Nº742/741 Львів - Київ

Nº15/16 Харків - Ворохта - Харків

Nº98/97 Ковель - Київ - Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавець,Івано-Франківськ - Черкаси - Трускавець, Івано-Франківськ

Nº92/91 Львів - Київ - Львів

Nº29/27 Ужгород, Чоп - Київ - Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці - Київ - Івано-Франківськ, Чернівці

№114 Ужгород - Харків

Наразі залізничники усувають пошкодження та формують оптимальні маршрути, щоб якнайшвидше повернути поїзди до графіку.