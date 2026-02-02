РФ б’є по залізниці: на Запоріжжі дрон атакував станцію та пошкодив локомотив (фото)
Російська армія зранку здійснила чергову атаку на об’єкти Укрзалізниці - на Запоріжжі ворожий безпілотник влучив у тепловоз, який перебував на станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
За даними Міністерства, удар було завдано по локомотиву, що знаходився на станції в Запорізькій області. На момент атаки локомотивна бригада перебувала в укритті, тож обійшлося без жертв і поранених.
Цілеспрямовані удари по цивільній логістиці
У міністерстві наголошують, що залізниця відіграє критично важливу роль у забезпеченні:
- пасажирських перевезень;
- доставки гуманітарної допомоги;
- транспортування життєво необхідних для економіки вантажів.
"Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - сказано у повідомленні.
Робота залізниці триває
В "Укрзалізниці" зазначають, що наслідки обстрілів оперативно ліквідовуються. Попри складну безпекову ситуацію, залізничне сполучення, перевезення пасажирів і важливих вантажів продовжують здійснюватися у штатному режимі.
У міністерстві підкреслили, що атаки на залізницю є частиною системної стратегії країни-агресора, спрямованої на тиск на цивільну логістику та систему життєзабезпечення України.
Обстріли залізниці
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів на напрямку Дніпро - Запоріжжя. Таке рішення ухвалили через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів руху.
Зокрема, протягом останніх днів російські дрони завдали щонайменше семи ударів по об’єктах залізниці на території України.
Крім того, у Конотопі ворог уже другий день поспіль атакує цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок ударів БпЛА пошкоджено колії, станційну територію, ремонтний цех і адміністративну будівлю локомотивного депо, також виникли пожежі.