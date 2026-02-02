РФ б’є по залізниці: на Запоріжжі дрон атакував станцію та пошкодив локомотив (фото)

Російська армія зранку здійснила чергову атаку на об’єкти Укрзалізниці - на Запоріжжі ворожий безпілотник влучив у тепловоз, який перебував на станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

За даними Міністерства, удар було завдано по локомотиву, що знаходився на станції в Запорізькій області. На момент атаки локомотивна бригада перебувала в укритті, тож обійшлося без жертв і поранених.

Цілеспрямовані удари по цивільній логістиці

У міністерстві наголошують, що залізниця відіграє критично важливу роль у забезпеченні:

пасажирських перевезень;

доставки гуманітарної допомоги;

транспортування життєво необхідних для економіки вантажів.

"Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - сказано у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу залізниці (t.me/MinDevUA)

Робота залізниці триває

В "Укрзалізниці" зазначають, що наслідки обстрілів оперативно ліквідовуються. Попри складну безпекову ситуацію, залізничне сполучення, перевезення пасажирів і важливих вантажів продовжують здійснюватися у штатному режимі.

У міністерстві підкреслили, що атаки на залізницю є частиною системної стратегії країни-агресора, спрямованої на тиск на цивільну логістику та систему життєзабезпечення України.