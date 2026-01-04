"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну

Кадрові перестановки Зеленського

З початку січня в Україні вже відбулася низка кадрових ротацій, деякі з яких стали гучними. Перестановки - елемент оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", яке торкнеться усієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони.

Так, через місяць після відставки Андрія Єрмака новим головою Офісу президента України став ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. На місце Буданова призначили його першого заступника та керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

5 січня був звільнений голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. На його місце тимчасово призначили Валерія Вавринюка.

Замість Дениса Шмигаля новим міністром оборони України стане Михайло Федоров. При цьому Шмигалю запропонували посаду міністра енергетики, також він стане першим віцепрем'єр-міністром.

За деякими чутками можуть звільнити керівника Служби безпеки України Василя Малюка та зробити його секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Рустема Умєрова. Детальніше про те, чому це погана ідея - в матеріалі РБК-Україна.

3 січня Зеленський анонсував зміну низки керівників обласних військових адміністрацій. Заміни торкнуться п'яти областей. Вже 4 січня президент повідомив, що поговорив з кандидатами на посади голів ОВА.