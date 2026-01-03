Зеленський анонсував зміну очільників ОВА у п'яти областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область. Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати", - запевнив він.

Зеленський зазначив, що кадрові зміни у керівництві тривають. Зараз ведеться обговорення щодо зміни керівників ОВА у п'яти регіонах України.

Зазначимо, що на початку січня в Україні вже відбулася низка кадрових перестановок та рішень. Зокрема через місяць після звільнення Андрія Єрмака з Офісу президента Зеленський все ж прийняв рішення щодо нового очільника Офісу президента - ним став ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

На місце Буданова керувати ГУР МО призначили його першого заступника та керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Щодо заміни Іващенка на посаді керівника СЗР, поки що немає точної інформації - ним може стати омбудсмен у структурах безпеки та оборони Олександр Кононенко.

Ще одне можливе звільнення - голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко отримає нову посаду. Хто буде на його місці, поки що невідомо.

Водночас змінили міністра оборони України - замість Дениса Шмигаля ним стане Михайло Федоров, який обіймає посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації. Самому Шмигалю запропонували посаду міністра енергетики, яка залишається вакантною після корупційного скандалу в листопаді.

Також за деякими чутками можуть звільнити керівника Служби безпеки України Василя Малюка та зробити його секретарем Ради національної безпеки та оборони України замість Рустема Умєрова. Проте такі наміри не зустріли розуміння ані з боку політиків, ані з боку військових, ані з боку простих людей.