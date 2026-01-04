В Україні змінять очільників п'яти ОВА: Зеленський сказав коли

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже провів співбесіди з кандидатами на посади п'яти обласних військових адміністрацій. Найближчим часом будуть зроблені відповідні призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

Зеленський зазначив, що 4 січня він провів співбесіди з кандидатами на посади голів ОВА у п'яти областях України.

"Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область. Дякую керівникам, які працювали на відповідних посадах. Прізвища нових очільників - по завершенню формальних процедур із підготовки призначень", - повідомив президент.

За словами Зеленського, ключовими завданнями нових керівників ОВА стануть посилення місцевого самоврядування, стійкості громад загалом та можливостей регіонів допомагати громадянам та захищати їхні життя.

"Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України", - додав президент.