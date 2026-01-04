"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина

Кадровые перестановки Зеленского

С начала января в Украине уже произошел ряд кадровых ротаций, некоторые из которых стали громкими. Перестановки - элемент объявленной Зеленским "большой перезагрузки", которая коснется всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны.

Так, через месяц после отставки Андрея Ермака новым главой Офиса президента Украины стал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. На место Буданова назначили его первого заместителя и руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

5 января был уволен глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. На его место временно назначили Валерия Вавринюка.

Вместо Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины станет Михаил Федоров. При этом Шмыгалю предложили должность министра энергетики, также он станет первым вице-премьер-министром.

По некоторым слухам могут уволить руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка и сделать его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Рустема Умерова. Подробнее о том, почему это плохая идея - в материале РБК-Украина.

3 января Зеленский анонсировал смену ряда руководителей областных военных администраций. Замены коснутся пяти областей. Уже 4 января президент сообщил, что поговорил с кандидатами на должности глав ОВА.