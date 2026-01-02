ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Буданов більше не в ГУР. Зеленський зробив низку гучних призначень

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 18:05
UA EN RU
Буданов більше не в ГУР. Зеленський зробив низку гучних призначень Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Ірина Гамерська

Після місяця інтриги президент Володимир Зеленський все ж прийняв рішення щодо нового очільника Офісу президента. Втім, це призначення потягнуло за собою й інші кадрові перестановки.

Що відомо про нові призначення та як зміниться керівництво ОП та розвідок - у матеріалі РБК-Україна ниже.

Офіс президента

Ще вчора у вечірньому звернення Зеленський заінтригував важливими рішеннями, які мали бути озвучені сьогодні. І пообіді дійсно такі рішення з'явилися.

Як відомо, після звільнення Андрія Єрмака з Офісу президента на його місце розглядалось кілька кандидатур. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов, віце-прем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник голови ОП Павло Паліса та заступник керівника МЗС Сергій Кислиця. Ці кандидатури у грудні називав сам Зеленський.

Вже наприкінці 2025 року президент оголосив, що визначився з кандидатом. Сьогодні ж, 2 січня, ім'я було названо офіційно.

Тож, главою ОП стане Кирило Буданов. Хоча наказу про призначення ще офіційно не оприлюднено, втім і сам Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента.

Буданов більше не в ГУР. Зеленський зробив низку гучних призначень

Фото: Володимир Зеленський та Кирило Буданов (Telegram президента)

Що відомо про Кирила Буданова - читайте в окремому матеріала РБК-Україна.

ГУР

Після того, як Зеленський оголосив про призначення Буданова в ОП в ЗМІ зявилася інформація, що ГУР очолить розвідник Олег Іващенко (керівник Служби зовнішньої розвідки). Через кілька годин і сам президент це підтвердив.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - повідомив Зеленський, хоча і цього наказу офіційно ще не оприлюднено.

Буданов більше не в ГУР. Зеленський зробив низку гучних призначень

Фото: Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Telegram президента)

ДПСУ

Ще одним кадровим рішенням є зміна підходу до роботи Держприкордонслужби і відповідно зміна керівника.

Зеленський повідомив, що найближчим часом глава МВС представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, тоді як наразі чинний її керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

ДБР

Сьогодні Зеленський також повідомив про рішення оновити Державне бюро розслідувань. Президентський законопроект має бути напрацьований в січні та внесений до Верховної Ради як невідкладний. Інших подробиць він не повідомив.

Сили оборони

Президент повідомив, що Паліса працює над змінами у Силах оборони України.

"Найближчими тижнями (Павло Паліса, - ред.) займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - написав він у соцмережах.

Глава держави зазначив, що готується також модернізацію військової освіти, яка, на його думку, має бути засновані на реальному досвіді оборони України.

Нагадаємо, раніше Зеленський також анонсував зміну низки глав ОВА. Втім, ні конкретних імен, ні термінів глава держави не називав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кирило Буданов ГУР
Новини
Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова
Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем