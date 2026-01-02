Буданов більше не в ГУР. Зеленський зробив низку гучних призначень
Після місяця інтриги президент Володимир Зеленський все ж прийняв рішення щодо нового очільника Офісу президента. Втім, це призначення потягнуло за собою й інші кадрові перестановки.
Що відомо про нові призначення та як зміниться керівництво ОП та розвідок - у матеріалі РБК-Україна ниже.
Офіс президента
Ще вчора у вечірньому звернення Зеленський заінтригував важливими рішеннями, які мали бути озвучені сьогодні. І пообіді дійсно такі рішення з'явилися.
Як відомо, після звільнення Андрія Єрмака з Офісу президента на його місце розглядалось кілька кандидатур. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов, віце-прем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник голови ОП Павло Паліса та заступник керівника МЗС Сергій Кислиця. Ці кандидатури у грудні називав сам Зеленський.
Вже наприкінці 2025 року президент оголосив, що визначився з кандидатом. Сьогодні ж, 2 січня, ім'я було названо офіційно.
Тож, главою ОП стане Кирило Буданов. Хоча наказу про призначення ще офіційно не оприлюднено, втім і сам Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента.
Фото: Володимир Зеленський та Кирило Буданов (Telegram президента)
Що відомо про Кирила Буданова - читайте в окремому матеріала РБК-Україна.
ГУР
Після того, як Зеленський оголосив про призначення Буданова в ОП в ЗМІ зявилася інформація, що ГУР очолить розвідник Олег Іващенко (керівник Служби зовнішньої розвідки). Через кілька годин і сам президент це підтвердив.
"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - повідомив Зеленський, хоча і цього наказу офіційно ще не оприлюднено.
Фото: Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Telegram президента)
ДПСУ
Ще одним кадровим рішенням є зміна підходу до роботи Держприкордонслужби і відповідно зміна керівника.
Зеленський повідомив, що найближчим часом глава МВС представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, тоді як наразі чинний її керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.
ДБР
Сьогодні Зеленський також повідомив про рішення оновити Державне бюро розслідувань. Президентський законопроект має бути напрацьований в січні та внесений до Верховної Ради як невідкладний. Інших подробиць він не повідомив.
Сили оборони
Президент повідомив, що Паліса працює над змінами у Силах оборони України.
"Найближчими тижнями (Павло Паліса, - ред.) займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - написав він у соцмережах.
Глава держави зазначив, що готується також модернізацію військової освіти, яка, на його думку, має бути засновані на реальному досвіді оборони України.
Нагадаємо, раніше Зеленський також анонсував зміну низки глав ОВА. Втім, ні конкретних імен, ні термінів глава держави не називав.