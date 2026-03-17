ЗМІ анонсують місію ЄС на "Дружбу" завтра: чи будуть експерти з Угорщини і Словаччини

В середу, 18 березня, незалежні експерти з країн Європи відвідають нафтопровід "Дружба". При цьому серед них не буде представників Угорщини й Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Джерела видання розповіли, що невелика делегація інженерів вже перебуває в Києві. Логістикою займається представництво ЄС в Україні, а експерти відвідають нафтопровід вже завтра.

Посадовець Єврокомісії повідомив, що інженери відвідають "Дружбу" до того, як європейські лідери зустрінуться у четвер, 19 березня, щодо розблокування позики для України.

Зазначається, що представники Словаччини й Угорщини не братимуть участі в місії. Для того, щоб "забезпечити незалежність", європейські країни залучають "незалежних експертів".

Що передувало

Сьогодні, 17 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення "Дружби".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ремонтні роботи на обхідній лінії наближаються до завершення. За його словами, насосна станція Броди відновить технічну працездатність приблизно за півтора місяця.

Тоді ж очікується і повне відновлення потоків, якщо, зауважив президент України, Росія не завдаватиме нових ударів.

Ситуація із "Дружбою"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме фінансову допомогу від ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит російської нафти "Дружбою" до угорських НПЗ.