Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ

Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Фокус в обороні - на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику.

Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-о корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності.

Окремо росіяни ведуть активні дії у районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.

Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі".

Також для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків.

"Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета - витіснення Сил оборони з північних околиць міста із подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко", - повідомили у ДШВ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат.

Тільки протягом березня втрати армії РФ перевищили 35 тисяч військовослужбовців, значну частину з яких було ліквідовано завдяки ефективному використанню безпілотників.

Водночас, Росія попри значні втрати на фронті готується до нових наступальних дій і розширення мобілізації.

За даними української розвідки, безповоротні втрати російських військ уже сягають близько 60% від загальних, однак це не зупиняє керівництво РФ від продовження війни.

Водночас на південному напрямку фіксується зростання інтенсивності російських атак. Проте українські війська утримують ситуацію та на окремих ділянках відновлюють контроль над позиціями.