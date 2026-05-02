Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ

12:54 02.05.2026 Сб
Ворог хоче просунутися у напрямку населеного пункту Шевченко
aimg Тетяна Степанова
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ Фото: росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська (Getty Images)
Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з північних околиць Покровська з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета - витіснення Сил оборони з північних околиць міста із подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко", - повідомили у ДШВ.

Також для підтримки наступального потенціалу росіяни намагаються у південній частині міста наростити присутність бронетехніки і танків.

Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія армії РФ зазнає суттєвих втрат. Ворог залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі".

Окремо росіяни ведуть активні дії у районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.

Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7-о корпусу ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад із підрозділами, які діють у смузі відповідальності.

Серед ключових питань - ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.

Фокус в обороні - на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто ворог активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат.

Тільки протягом березня втрати армії РФ перевищили 35 тисяч військовослужбовців, значну частину з яких було ліквідовано завдяки ефективному використанню безпілотників.

Водночас, Росія попри значні втрати на фронті готується до нових наступальних дій і розширення мобілізації.

За даними української розвідки, безповоротні втрати російських військ уже сягають близько 60% від загальних, однак це не зупиняє керівництво РФ від продовження війни.

Водночас на південному напрямку фіксується зростання інтенсивності російських атак. Проте українські війська утримують ситуацію та на окремих ділянках відновлюють контроль над позиціями.

Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги