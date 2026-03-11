ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Туристи, а не делегація": у МЗС відреагували на приїзд угорців в Україну

14:43 11.03.2026 Ср
2 хв
Чи будуть переговори між Києвом та Будапештом?
aimg Тетяна Степанова
"Туристи, а не делегація": у МЗС відреагували на приїзд угорців в Україну Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни Угорщини, які приїхали до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба", не мають статусу делегації та запланованих офіційних зустрічей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам.

Читайте також: Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС

"Ми знаємо, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом. Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену", - сказав Тихий.

Він зазначив, що на території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією".

"На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою", - додав речник МЗС.

Угорці приїхали в Україну говорити про "Дружбу"

Нагадаємо, сьогодні угорський держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що прямує до Києва.

Крім нього, до України вирушили фахівець нафтової промисловості, державний лідер з досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку.

За словами Чепека, угорська делегація вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а також перевірки його стану.

Окрім того, делегація Угорщини хоче провести переговори не тільки з українським урядом, але й представником Єврокомісії щодо відновлення нафтопроводу "Дружба".

За словами Чепека, перед відправкою до Києва угорська делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України НАФТА Угорщина Дружба
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком