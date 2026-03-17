"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС

Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого ударами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в X та заяву Європейської Ради.

За її словами, європейські експерти уже готові до роботи. Пріоритетом Європи фон дер Ляєн назвала забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно", - повідомила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС продовжить роботу над альтернативами для російської нафти до країн Центральної і Східної Європи.

У спільній заяві фон дер Ляєн та голови Євроради Антоніу Кошти зазначається, що після російських ударів по "Дружбі" Євросоюз почав "інтенсивні переговори" з європейськими державами та Україною щодо відновлення потоків нафти до Угорщини та Словаччини.

Ультиматум Орбана та позиція ЄС

Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" загострилася після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув паливний ультиматум Україні, вимагаючи негайного відновлення транзиту нафти.

Пізніше стало відомо, що Будапешт фактично встановив дедлайн, давши Україні три дні на відновлення роботи магістралі.

У відповідь на енергетичну кризу в регіоні Єврокомісія висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу.

Водночас експерти вказують на політичний тиск з боку Угорщини, де питання постачання нафти намагаються використати як інструмент шантажу України у питаннях кредитування та фінансової допомоги.