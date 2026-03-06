ua en ru
ЄК хоче допомогти відремонтувати "Дружбу": речник назвав один із варіантів

19:52 06.03.2026 Пт
2 хв
В ЄК зізналися, чи відомо їм щось про наслідки удару РФ, які треба усунути
aimg Валерій Ульяненко
ЄК хоче допомогти відремонтувати "Дружбу": речник назвав один із варіантів Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Європейська комісія (ЄК) вивчає можливість надання допомоги із ремонтом нафтопроводу "Дружба". Зокрема, розглядається надання фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Олофа Гілла під час брифінгу в Брюсселі.

Читайте також: В ЄС сподіваються зробити "хоч щось" із вето Угорщини на кредит для України

"Я підтверджую, що комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти через цей трубопровід, включно з можливою фінансовою підтримкою", - сказав він.

Він також прокоментував зауваження про те, що ЄК нібито планує фінансування ремонту нафтопроводу без доступу до його інспекції. За словами Гілла, Єврокомісія "добре поінформована" і прагне прискорити процес.

Прессекретар ЄК зауважив, що питання ремонту нафтопроводу пов’язане з розблокуванням кредиту для України у розмірі 90 млрд євро, який блокує Угорщина.

"Ескалація риторики з обох боків не допомагає досягти цілей", - наголосив він.

Конфлікт через "Дружбу"

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Причиною стала вимога Будапешту щодо відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба".

Угорщина пообіцяла зняти вето тільки після відновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію. Згідно з повідомленнями західних ЗМІ, через це Україна може залишитися без фінансування вже навесні.

У четвер, 5 березня, український президент Володимир Зеленський заявив, що дасть адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо Будапешт блокуватиме кредит на 90 млрд євро.

У відповідь Орбан заявив, що вважає ці слова погрозою не особисто йому, а всій Угорщині. Він також вчергове звинуватив Україну у нібито блокуванні постачання нафти через трубопровід "Дружба" та пригрозив відновити його роботу силою.

