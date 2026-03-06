ЄК хоче допомогти відремонтувати "Дружбу": речник назвав один із варіантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Олофа Гілла під час брифінгу в Брюсселі.

"Я підтверджую, що комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти через цей трубопровід, включно з можливою фінансовою підтримкою", - сказав він.

Він також прокоментував зауваження про те, що ЄК нібито планує фінансування ремонту нафтопроводу без доступу до його інспекції. За словами Гілла, Єврокомісія "добре поінформована" і прагне прискорити процес.

Прессекретар ЄК зауважив, що питання ремонту нафтопроводу пов’язане з розблокуванням кредиту для України у розмірі 90 млрд євро, який блокує Угорщина.

"Ескалація риторики з обох боків не допомагає досягти цілей", - наголосив він.

Конфлікт через "Дружбу"

Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Причиною стала вимога Будапешту щодо відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба".

Угорщина пообіцяла зняти вето тільки після відновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію. Згідно з повідомленнями західних ЗМІ, через це Україна може залишитися без фінансування вже навесні.