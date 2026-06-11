Злякались дронів? Концерт до дня Росії на Червоній площі скасували вперше за 23 роки

Зазначається, що концерт на Червоній площі відмінили та перенесли до культурного центрів російської столиці.

Видання також наголошує, що наразі невідомо, з якої причини відбулися такі зміни.

Нагадаємо, лише місяць назад президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким виключив Червону площу зі списку потенційних цілей на 9 травня, що фактично дало Росії можливість провести військовий парад у столиці без загрози ударів.

Зазначимо, тоді військовий парад у Москві вперше з 2007 року пройшов без традиційного показу бронетехніки - на Червоній площі відбулися лише проходження піших колон військових.

Напередодні параду Кремль скасував акредитацію для іноземних медіа. Висвітлювати захід дозволили виключно російським журналістам.