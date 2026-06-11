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Злякались дронів? Концерт до дня Росії на Червоній площі скасували вперше за 23 роки

15:15 11.06.2026 Чт
2 хв
Де тепер виступатимуть російські виконавці?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Червона площа (Getty Images)

Російська влада вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі у Москві з нагоди дня Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство Msk1.

Зазначається, що концерт на Червоній площі відмінили та перенесли до культурного центрів російської столиці.

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Видання також наголошує, що наразі невідомо, з якої причини відбулися такі зміни.

Нагадаємо, лише місяць назад президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким виключив Червону площу зі списку потенційних цілей на 9 травня, що фактично дало Росії можливість провести військовий парад у столиці без загрози ударів.

Зазначимо, тоді військовий парад у Москві вперше з 2007 року пройшов без традиційного показу бронетехніки - на Червоній площі відбулися лише проходження піших колон військових.

Напередодні параду Кремль скасував акредитацію для іноземних медіа. Висвітлювати захід дозволили виключно російським журналістам.

Крім того, на сайті Кремля показували список гостей параду. Переважну частину іноземних учасників становили представники невизнаних утворень та самопроголошені лідери окремих країн.

РБК-Україна також писало, що, за словами глави МЗС Андрія Сибіги, в попередні роки Україну неодноразово просили утриматися від ударів по території РФ під час парадів через присутність там лідерів впливових держав.

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