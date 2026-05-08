Чи буде Україна бити за межами параду в Москві: що каже джерело РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський виключив місце проведення параду в Москві з плану українських ударів. Але щодо решти російської території Україна буде діяти дзеркально.

Про це РБК-Україна сказало джерело у владі.

"Будемо діяти дзеркально. Вони не стріляють - ми не стріляємо. Вони не запускають ракети - ми не запускаємо", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, Україна дозволила Росії проводити парад на 9 травня у "тиші" в обмін на повернення 1000 українців з полону.

Перемир'я та обмін полоненими

Президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня оголосив про триденне перемир'я між Україною та РФ з 9 по 11 травня. Також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві та погодилася на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду у Москві.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", - йдеться в документі.

Росія також підтвердила свою згоду на перемир'я та обмін. Про це повідомляв ввечері помічник російського президента Юрій Ушаков.