Испугались дронов? Концерт ко дню России на Красной площади отменили впервые за 23 года

Отмечается, что концерт на Красной площади отменили и перенесли в культурный центр российской столицы.

Издание также отмечает, что пока неизвестно, по какой причине произошли такие изменения.

Напомним, всего месяц назад президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым исключил Красную площадь из списка потенциальных целей на 9 мая, что фактически дало России возможность провести военный парад в столице без угрозы ударов.

Отметим, тогда военный парад в Москве впервые с 2007 года прошел без традиционного показа бронетехники - на Красной площади состоялись лишь прохождения пеших колонн военных.

Накануне парада Кремль отменил аккредитацию для иностранных медиа. Освещать мероприятие разрешили исключительно российским журналистам.