ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рютте висміяв Путіна за парад 9 травня: провів швидше, ніж дозволила Україна

19:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Кремль тепер змушений підлаштовуватися під рішення української влади
aimg Валерій Ульяненко
Рютте висміяв Путіна за парад 9 травня: провів швидше, ніж дозволила Україна Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна досягла значних успіхів у знищенні військового потенціалу ворога, тому навіть проведення параду в РФ тепер залежить від рішення української влади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час спільної пресконференції з українським президентом у Києві.

За словами генсека Альянсу, українські військові стають дедалі успішнішими як безпосередньо на передовій, так і в ліквідації можливостей Росії продовжувати війну.

Він висміяв ситуацію з військовим парадом 9 травня у Москві, зазначивши, що тепер російський диктатор може організувати його лише на підставі офіційного указу Володимира Зеленського.

Читайте також: Україна чекає в черзі, поки США завершать всі війни, - Зеленський

"Ви дозволили йому провести парад на дві години, а він закінчив за 1 годину 55 хвилин", - наголосив Рютте.

Рада "Україна-НАТО" та ситуація на фронті

Генсек НАТО розповів, що сьогодні відбулося перше засідання у форматі Ради "Україна-НАТО". За його оцінкою, це є вагомим сигналом про міцні двосторонні відносини.

Він також запевнив, що рішучість Альянсу підтримувати Україну залишається непохитною.

"Безрозсудність Росії не є чимось новим. Але оскільки Україна продовжує стояти міцно, впроваджувати інновації та здобувати перемоги на полі бою, Росія дедалі більше впадає у відчай. Втрати Росії є значними - понад 30 000 на місяць", - підкреслив Рютте.

Нагадаємо, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що на його прохання Україна та Росія погодилися на перемир’я 9, 10 і 11 травня. Український президент у відповідь підтвердив готовність Києва підтримати перемир’я.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ про виключення Червоної площі зі списку потенційних цілей України на 9 травня, фактично дозволивши Росії провести військовий парад у Москві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Москва Марк Рютте Війна в Україні
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта