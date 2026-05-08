Іноземним ЗМІ заборонили висвітлювати парад у Москві

12:22 08.05.2026 Пт
Допускаються лише російські журналісти
Ірина Глухова
Фото: Червона площа у Москві (Getty Images)
Кремль скасував акредитацію для іноземної преси на парад 9 травня в Москві. Висвітлювати подію будуть лише російські ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією видання, Кремль телефоном відкликав раніше надані дозволи на роботу. Відмову отримали не лише редакція Spiegel, а й низка інших великих іноземних ЗМІ, серед яких ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, італійський канал Rai та японський NHK.

Кремлівський чиновник пояснив виданню Spiegel причину такого рішення: "Формат висвітлення параду було змінено через ситуацію, що склалася. Тому іноземні ЗМІ, яким вже було надано акредитацію, більше не допускаються".

Представникам медіа повідомили, що тепер "допускаються лише російські ЗМІ".

Як наголошує Der Spiege, це перший випадок на параді 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали акредитацію від Кремля, але згодом її було відкликано.

Що відомо про парад у Москві

Цього року Росія відзначатиме 81-у річницю закінчення Другої світової війни у скороченому форматі.

Також стало відомо, що військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Красній площі пройдуть лише піші колони військових.

На шоу приїде кілька лідерів іноземних держав, але більшість із них - з невизнаних утворень чи пострадянського простору серед них самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Крім того, мобільні оператори розіслали москвичам повідомлення з попередженням: з 5 по 9 травня можливі збої в роботі мобільного інтернету та СМС.

Тим часом в анексованому Криму загарбники вирішили не проводити військовий парад та інші масові заходи на 9 травня.

Також щонайменше 15 регіонів РФ офіційно відмовилися від проведення парадів до Дня Перемоги.

Російська Федерація Москва Кремль Парад у Москві
Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
