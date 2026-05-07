Додік, Фіцо і султан Ібрагім: у Кремлі назвали гостей Путіна на 9 травня
До Москви на парад 9 травня прибуде низка іноземних лідерів, серед яких прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та представники Балкан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Хто увійшов до списку гостей
У Кремлі оприлюднили перелік голів іноземних делегацій, які підтвердили свою присутність на заходах у Москві 9 травня 2026 року.
Серед запрошених політиків:
- голова уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо;
- самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко;
- верховний правитель Малайзії султан Ібрагім;
- президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт.
Також на святкуваннях очікують делегацію з Республіки Сербської (Боснія та Герцеговина) у складі лідера партії "Союз незалежних соціал-демократів" Мілорада Додіка, голови Народної скупщини Ненада Стевандича та міністра внутрішніх справ Сініші Карана.
Окрім офіційно визнаних лідерів держав, у списку фігурують очільники територій, чию незалежність визнає лише РФ та кілька інших країн.
Зокрема, на параді будуть присутні президент так званої Республіки Абхазія Бадра Гунба та президент Південної Осетії Алан Гаглоєв.
"Не рекомендуємо бути в Москві"
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.
За словами глави держави, Україна раніше пропонувала запровадити режим припинення вогню з 6 травня, проте Кремль проігнорував цю ініціативу.
Разом з тим, російська влада офіційно підтвердила, що 9 травня у Москві повністю відключать мобільний інтернет та СМС-повідомлення. Під обмеження потраплять навіть ресурси, які входять до так званого "білого списку". Такі заходи безпеки пов’язані з підготовкою до параду.
Крім того, у низці російських регіонів масово скасовують паради на 9 травня та вводять додаткові обмеження на святкування. Фахівці зазначають, що від колишньої масштабності російських заходів до цього дня не залишилося й сліду.