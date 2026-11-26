Скільки закладів долучились до "Зимового вступу"

Посадовець нагадав, що "Зимовий вступ" - це підготовче навчання перед вступом на перший курс (так званий нульовий курс).

Цю програму було започатковано за ініціативи президента, щоб допомогти майбутнім студентам:

надолужити освітні втрати у школі;

підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ).

"У відкритому переліку учасників програми на 2026 рік нині 94 заклади", - поділився Трофименко.

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Коли запустять набір і скільки триватиме підготовка

Заступник міністра освіти повідомив, що фактичний початок нового набору на "Зимовий вступ" кожен університет оголошує окремо.

"Ми запропонували провести щонайменше дві хвилі й розпочати першу з 1 грудня 2026 року", - зауважив він.

Підготовка, за словами посадовця, може тривати від трьох до шести місяців.

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Як подаються заяви та з чого складається програма

Заяву на "Зимовий вступ" майбутні слухачі повинні подавати безпосередньо до обраного університету.

Трофименко зауважив, що при цьому на його офіційному сайті потрібно перевірити:

строки;

формат занять;

умови державної підтримки.

"Слухачі вивчатимуть обов'язкові предмети та обирають ще один предмет. Наприклад, майбутньому інженеру буде потрібна фізика", - пояснив представник МОН.

Він додав, що після нульового курсу "вступник бере участь у вступній кампанії за правилами відповідного року".

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Скільки заяв подали на пілотний "Зимовий вступ"

"Перший пілотний цикл (у межах програми "Зимовий вступ", - Ред.) відбувся у 2026 році", - розповів Трофименко.

Тоді на програму, за його даними, подали понад дві тисячі заяв.

"Серед тих, хто завершив підготовку, - 154 людини з тимчасово окупованих територій", - уточнив посадовець.

Він додав також, що "через тяжкі погодні умови багато графіків навчання зсунулись на пізніше".

"Тепер рекомендуємо починати раніше й проводити набір у дві хвилі. Так вступник матиме більше часу на підготовку", - наголосив заступник міністра освіти.

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Що необхідно враховувати під час "Зимового вступу"

Трофименко зауважив, що в розкладі та способі роботи з матеріалами в межах "Зимового вступу" важливо враховувати перебої зі світлом.

"Наприклад, слухач має отримати можливість завантажити завдання й виконати його тоді, коли матиме електрику", - пояснив він.

Крім того, "потрібні записи пояснень викладача" (якщо це дозволяє формат).

"Університетам також важливо завчасно пояснювати умови програми: хто може долучитися, за що платить держава і яку допомогу можна отримати", - додав посадовець.

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Хто може отримати гроші на навчання та гуртожиток

"Основні механізми підтримки визначає чинна постанова Кабінету міністрів №1628. Для визначених нею категорій слухачів денної форми передбачено грант на підготовку - до 3 000 гривень за місяць", - розповів Трофименко.

Він додав, що в межах "Зимового вступу" - за відповідних умов - доступні також:

компенсація проживання в гуртожитку - до 800 гривень на місяць;

щомісячна допомога - в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

"Право на таку підтримку мають визначені постановою жителі окупованих і прифронтових територій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії", - уточнив посадовець.

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Крім того, воно передбачене для звільнених із полону та з військової служби. Тим часом для чинних військовослужбовців - "потрібні можливість навчатися і згода командування".

"Грант на цю підготовку надається одноразово. Підстави та документи перевіряє університет", - підсумував заступник міністра освіти.