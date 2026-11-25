Українці, які перебувають за кордоном або повернулися додому, можуть підготуватися до НМТ на нульовому курсі в межах програми "Зимовий вступ". До неї долучилися 94 виші. Навчатися можна від трьох до шести місяців, а у деяких університетах - навіть з-за кордону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН .

Які предмети можна вивчати на нульовому курсі

Програма передбачає підготовку з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

одного предмета на вибір.

Подати заяву можуть громадяни України, які вже здобули повну загальну середню освіту або завершують її у 2026/2027 навчальному році. Зокрема, долучитися можуть ті, хто перебуває за кордоном або вже повернувся в Україну.

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Як обрати університет і перевірити умови

До "Зимового вступу" долучилися 94 заклади вищої освіти. Їхній перелік опублікувало МОН на офіційному сайті.

На сайті обраного університету потрібно відкрити розділ "Зимовий вступ" і перевірити:

чи триває набір і до якого числа приймають заяви;

чи доступне дистанційне навчання саме для цього набору;

коли починаються заняття та за яким графіком вони відбуваються;

які умови зарахування.

Тим, хто навчатиметься з-за кордону, варто також уточнити часовий пояс, за яким складено розклад, і чи потрібно підключатися до занять у реальному часі.

Як вступити з іноземним документом про освіту

Якщо документ про освіту видали за кордоном, перед поданням заяви потрібно звернутися до приймальної комісії обраного університету. Там слід уточнити, у якому вигляді подавати документ, чи потрібні переклад і засвідчена копія та як відбуватиметься його перевірка.

Згідно з Порядком реалізації проєкту, іноземні документи перевіряють на відповідність освітнього рівня умовам доступу до вищої освіти та вимогам до оформлення. Це робить приймальна комісія або Національний інформаційний центр академічної мобільності.

Якщо абітурієнт ще завершує навчання за кордоном, йому варто заздалегідь запитати в університеті, яку довідку з місця навчання потрібно підготувати.

Як подати заяву на нульовий курс

Заяву заповнюють в електронному вигляді на офіційному сайті обраного закладу освіти. Мотиваційний лист і додатки до нього потрібно надіслати на електронну адресу, яку вказав університет.

Після розгляду заяви та документів приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування.