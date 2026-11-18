Українські вступники зможуть пройти додаткову підготовку до національного мультипредметного тесту (НМТ) у межах програми "Зимовий вступ". Навчання триватиме від трьох до шести місяців, а окремі категорії учасників зможуть отримати державний грант на його оплату.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН .

Хто може вступити на нульовий курс

До експериментального проєкту "Відкритий шлях до вищої освіти" долучилися 94 заклади вищої освіти. Заняття для першої хвилі набору орієнтовно розпочнуться наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року. Точні дати й умови вступу кожен університет публікує на своєму сайті.

Подати заяву можуть громадяни України, які вже здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобувати у 2026 році.

Зокрема, програма розрахована на такі категорії вступників:

жителі тимчасово окупованих територій і територій активних або можливих бойових дій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії 2026 року;

звільнені з полону;

ветерани, звільнені із військової служби після 24 лютого 2022 року;

чинні військовослужбовці, які мають бажання та можливість навчатися, а також мають письмову згоду командування;

українці, які повернулися з-за кордону або досі перебувають за кордоном;

вступники, які зареєструвалися на НМТ, але не прийшли на тестування;

ті, хто не склав НМТ і планує повторно вступати до вишу;

учні і студенти останнього року навчання у школах, закладах професійної та фахової передвищої освіти.

Для окремих категорій діють додаткові умови. Зокрема, люди, які раніше навчалися на підготовчому відділенні або вже були зараховані на програму вищої освіти, мають уточнити можливість участі в приймальній комісії обраного закладу.

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Як проходитиме навчання

Нульовий курс триватиме від трьох до шести місяців. Слухачі готуватимуться до НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір.

На кожен із чотирьох предметів передбачено щонайменше 90 годин занять. Навчатися можна буде очно або дистанційно.

Заклади можуть проводити зарахування один або два рази на рік – не пізніше 1 грудня та/або 1 березня. Строки подання заяв і перелік необхідних документів визначає кожен університет.

Хто отримає гроші на навчання

Державний грант можуть отримати слухачі денної форми навчання з перших чотирьох категорій програми: жителі тимчасово окупованих територій і територій бойових дій, звільнені з полону, ветерани та чинні військовослужбовці, які мають згоду командування.

Розмір гранту становить до 3 000 гривень на місяць. Його надають один раз. Якщо коштів вистачає на повну оплату курсу, слухач навчатиметься безоплатно. Якщо грант покриває лише частину вартості, решту потрібно буде сплатити самостійно.

Для учасників цих категорій також передбачили додаткову підтримку:

місця в гуртожитках для слухачів денної форми, які не мають постійного місця проживання в місті розташування університету;

компенсацію витрат на гуртожиток до 800 гривень на місяць;

щомісячну допомогу на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо слухач не отримує інших виплат із державного бюджету.

Як подати заяву

Щоб долучитися до програми, потрібно обрати один із 94 закладів вищої освіти, які беруть участь у проєкті, та знайти на його сайті розділ "Зимовий вступ".

Далі вступнику необхідно заповнити електронну заяву, вказати персональні дані, інформацію про документ про освіту або довідку з місця навчання, категорію участі та документи, які її підтверджують.

Також потрібно обрати форму навчання, предмет на вибір і джерело фінансування. Рішення про зарахування ухвалює приймальна комісія університету.

Що дає нульовий курс

Слухачі, які виконають навчальний план і успішно складуть випускні іспити з усіх предметів, зможуть отримати 15 додаткових балів до конкурсного бала під час вступу.

Однак для цього потрібно вступати в рік отримання свідоцтва до того самого університету, де проходили підготовку, і обрати спеціальність, яка має особливу підтримку держави.

Саме проходження нульового курсу не гарантує вступу на перший курс. Зарахування відбуватиметься за конкурсом відповідно до правил вступної кампанії.