Сколько заведений присоединились к "Зимнему поступлению"

Чиновник напомнил, что "Зимнее поступление" - это подготовительное обучение перед поступлением на первый курс (так называемый нулевой курс).

Эта программа была начата по инициативе президента, чтобы помочь будущим студентам:

наверстать образовательные потери в школе;

подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ)

"В открытом перечне участников программы на 2026 год сейчас 94 заведения", - поделился Трофименко.

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Когда запустят набор и сколько будет длиться подготовка

Заместитель министра образования сообщил, что фактическое начало нового набора на "Зимнее поступление" каждый университет объявляет отдельно.

"Мы предложили провести по меньшей мере две волны и начать первую с 1 декабря 2026 года", - отметил он.

Подготовка, по словам чиновника, может длиться от трех до шести месяцев.

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Как подаются заявления и из чего состоит программа

Заявление на "Зимнее поступление" будущие слушатели должны подавать непосредственно в выбранный университет.

Трофименко отметил, что при этом на его официальном сайте нужно проверить:

сроки;

формат занятий;

условия государственной поддержки.

"Слушатели будут изучать обязательные предметы и выбирают еще один предмет. Например, будущему инженеру понадобится физика", - объяснил представитель МОН.

Он добавил, что после нулевого курса "поступающий участвует во вступительной кампании по правилам соответствующего года".

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Сколько заявлений подали на пилотное "Зимнее поступление"

"Первый пилотный цикл (в рамках программы "Зимнее поступление", - Ред.) состоялся в 2026 году", - рассказал Трофименко.

Тогда на программу, по его данным, подали более двух тысяч заявлений.

"Среди тех, кто завершил подготовку, - 154 человека с временно оккупированных территорий", - уточнил чиновник.

Он добавил также, что "из-за тяжелых погодных условий многие графики обучения сдвинулись на позже".

"Теперь рекомендуем начинать раньше и проводить набор в две волны. Так у поступающего будет больше времени на подготовку", - подчеркнул замминистра образования.

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Что необходимо учитывать во время "Зимнего поступления"

Трофименко отметил, что в расписании и способе работы с материалами в рамках "Зимнего поступления" важно учитывать перебои со светом.

"Например, слушатель должен получить возможность загрузить задание и выполнить его тогда, когда будет иметь электричество", - объяснил он.

Кроме того, "нужны записи объяснений преподавателя" (если это позволяет формат).

"Университетам также важно заблаговременно объяснять условия программы: кто может присоединиться, за что платит государство и какую помощь можно получить", - добавил чиновник.

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Кто может получить деньги на обучение и общежитие

"Основные механизмы поддержки определяет действующее постановление Кабинета министров №1628. Для определенных им категорий слушателей дневной формы предусмотрен грант на подготовку - до 3 000 гривен за месяц", - рассказал Трофименко.

Он добавил, что в рамках "Зимнего вступления" - при соответствующих условиях - доступны также:

компенсация проживания в общежитии - до 800 гривен в месяц;

ежемесячное пособие - в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

"Право на такую поддержку имеют определенные постановлением жители оккупированных и прифронтовых территорий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании", - уточнил чиновник.

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Кроме того, оно предусмотрено для освобожденных из плена и с военной службы. Тем временем для действующих военнослужащих - "нужны возможность учиться и согласие командования".

"Грант на эту подготовку предоставляется одноразово. Основания и документы проверяет университет", - подытожил заместитель министра образования.