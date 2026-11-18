У 2027 році вступники можуть отримати право перескласти Національний мультипредметний тест (НМТ). Однак у разі повторного тестування перший результат анулюють, навіть якщо друга спроба виявиться гіршою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в інтерв'ю ZN.UA .

Перескладання НМТ

За її словами, якщо перескладання запровадять, вступник, який вирішить пройти тестування повторно, матиме для вступу результат останньої спроби. Тобто вибрати кращий бал із двох не вдасться.

Вакуленко також наголосила, що вступники мають можливість покращити свої результати і за нинішньої системи.

"Насправді вибір є у вступників і нині: якщо ти не задоволений результатом НМТ, мрієш вступити на конкретну програму, то можеш надолужити певні втрати й наступного року обов'язково здійснити свою мрію", - зазначила директорка УЦОЯО.