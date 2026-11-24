У Київській області два університети долучилися до програми "Зимовий вступ", яка дає змогу майбутнім абітурієнтам підготуватися до національного мультипредметного тесту. Навчання на нульовому курсі триватиме від трьох до шести місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну державну адміністрацію.

До програми в регіоні долучилися:

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Білоцерківський національний аграрний університет.

Загалом "Зимовий вступ" у 2026-2027 навчальному році продовжують 94 заклади вищої освіти по всій Україні. Кожен університет самостійно визначає доступну форму навчання - денну або дистанційну.

Які предмети можна вивчати на нульовому курсі

Під час підготовки слухачі зможуть поглибити знання з української мови, математики, історії України та ще одного предмета на вибір. Курс розрахований на три-шість місяців.

Програма підійде тим, хто завершує навчання у школі або коледжі, не зміг скласти НМТ під час попередньої вступної кампанії або не мав можливості взяти в ній участь через проживання на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій.

Також долучитися можуть військовослужбовці та ветерани, які відповідають умовам програми, українці за кордоном і ті, хто повернувся в Україну та хоче підготуватися до тестування.

Яку підтримку отримають учасники програми

Слухачам денної форми навчання, які не мають постійного місця проживання в населеному пункті, де розташований університет, нададуть місце в гуртожитку.

Окремі категорії учасників денної форми, зараховані на навчання за кошти фізичних осіб, можуть претендувати на державний грант до 3000 гривень на місяць і компенсацію проживання в гуртожитку до 800 гривень на місяць.

Якщо такі слухачі не отримують інших виплат із державного бюджету, їм також можуть надавати щомісячну споживчу допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, ті, хто успішно завершить нульовий курс, отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала. Ця перевага діятиме за умови, що в рік отримання свідоцтва про завершення курсу вступник подаватиме документи до того самого університету на спеціальність з особливою підтримкою держави.

Детальніші умови вступу, доступну форму навчання та порядок зарахування можна дізнатися на сайтах університетів, які беруть участь у програмі.