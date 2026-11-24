Студенти КНУ імені Тараса Шевченка тимчасово перейшли на дистанційний формат навчання. Освітній процес відбуватиметься онлайн і на початку 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерія Копійки в інтерв'ю Українському Радіо.

Яка ситуація склалась у КНУ з укриттями

Очільник КНУ розповів, що жодне з приміщень університету, насправді, "не передбачало наявності укриттів для таких ситуацій" (регулярних ворожих обстрілів).

Тобто всі наявні у виші укриття "є умовними".

"Те, що вдалося зробити під час війни, - це укриття, де можна було перечекати, пересидіти під час повітряних тривог і бомбардувань", - поділився Копійка.

Але здійснювати там повноцінне навчання, за його словами, "дуже складно".

Читайте також: Скільки людей одночасно може перебувати в укритті й куди скаржитись на порушення

Чому КНУ переходить "в онлайн" саме зараз

Ректор КНУ нагадав, що зараз безпекова ситуація у столиці "радикально змінилась".

"Ми всі розуміємо, як змінилася ситуація в Києві", - зауважив він.

Копійка додав, що "в цих умовах виводити студентів "вживу", в аудиторії (на очне навчання, - Ред.) просто неможливо", адже траплялось і таке, що "повітряні тривоги тривали по 20 годин на добу".

"Навчальний процес нереально було проводити, тому що частину часу студенти мали проводити в дорозі, добираючись до корпусів, а частину - у сховищах", - пригадав посадовець.

Тобто ситуація, за його словами, склалась така, що проводити онлайн-заняття стало легше, ніж "намагатися переміщуватися зі звичайних аудиторій до укриття".

"На жаль, в університеті на сьогоднішній день ми маємо, мабуть, близько 10% приміщень, придатних для проведення аудиторних занять (в укриттях, - Ред.)", - констатував очільник вишу.

Читайте також: Зимову сесію в КНУ вирішили провести онлайн: дати, правила й вимоги до студентів

Коли студенти можуть повернутись "в офлайн"

Копійка повідомив, що зараз у КНУ зробили "канікулярну паузу" до 1 березня 2027 року.

Таке рішення, за його словами, схвалили для того, щоб спрямувати всі наявні ресурси на збільшення кількості приміщень в укриттях, де можна буде проводити заняття (в офлайн-форматі).

Для цього планується, за його словами, залучити внутрішні будівельні бригади та додаткове фінансування.

"Сподіваюся, до 1 березня нам вдасться облаштувати достатню кількість посадкових місць в укриттях, щоб повернутись до очного навчання... Хоча б у ротаційному форматі", - зауважив ректор КНУ.

Адже чимало речей у процесі навчання "неможливо повноцінно реалізувати онлайн" (особливо це стосується лабораторних занять).

Читайте також: КНУ скоригував графік навчання на зимовий період: наказ ректора

Чи передбачається компенсація за "вимушений онлайн"

Оскільки студенти КНУ навчатимуться до березня, фактично, заочно (не будуть відвідувати аудиторії та лабораторні заняття), увагу ректора звернули на суттєву різницю в оплаті навчання (для студентів денної та заочної форми).

Тобто чи отримають студенти компенсацію за те, що замість очного навчання тимчасово перейдуть на дистанційний формат?

Копійка зауважив, що це - цілком логічне запитання, адже різниця у вартості - насправді суттєва. Проте прямої відповіді на нього не дав.

"Водночас ми розраховуємо, що вже з 1 березня зможемо повернутися до очного навчання, офлайн", - наголосив він натомість.

Посадовець повідомив також, що з огляду на запровадження у КНУ дистанційного навчання, вирішено було реорганізувати навчальний процес (щоб максимально запобігти освітнім втратам):

у першому семестрі було запроваджено робочі суботи - щоб скоротити його тривалість на два тижні;

- щоб скоротити його тривалість на два тижні; навчальні плани переглянули - теорію перенесли на перший семестр, а більшу частину практичних занять (наскільки це було можливо) посунули на другий.

"Ми розраховуємо, що тоді (з березня, якщо вдасться облаштувати достатню кількість місць в укриттях, - Ред.) ці заняття вже зможемо проводити очно", - підсумував Копійка.