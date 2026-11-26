У 2026 році державні гранти на оплату контрактного навчання вперше поширили на вступників до магістратури після бакалаврату. Для нового набору також збільшили базові суми підтримки: тепер вони залежать від рівня освіти, результатів вступних випробувань і спеціальності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко .

Які суми грантів передбачили

Грант покриває повністю або частково вартість контрактного навчання. Отримані кошти не потрібно повертати державі чи відпрацьовувати після завершення навчання.

Для студентів бакалаврату базові суми грантів становлять 18 500 або 27 тисяч гривень на рік. У магістратурі після бакалаврату можна отримати 27 або 40 тисяч гривень.

Право на підтримку та її розмір залежать від результатів вступних випробувань. Також діють вимоги до освітньої програми й форми навчання та обмеження для окремих спеціальностей.

Для деяких напрямів, які держава вважає пріоритетними, суми збільшують. Наприклад, магістранти, які навчаються на будівельних або енергетичних спеціальностях, за умовами програми можуть отримати 40 500 або 60 тисяч гривень на рік.

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Як підтвердити грант у Дії

Окремо подавати заяву на отримання гранту не потрібно. Університет вносить необхідні дані до освітньої бази, після перевірки студент отримує сертифікат у застосунку "Дія".

Щоб скористатися підтримкою, потрібно підтвердити сертифікат за допомогою Дія.Підпису. Після цього кошти перераховують безпосередньо закладу освіти.

Для вступників 2026 року підтвердити грант потрібно до 29 листопада. Студенти, які отримали гранти у 2024 та 2025 роках і хочуть продовжити їх дію, мають зробити це до 3 грудня 2026 року.

Якщо сертифікат не з'явився в застосунку або в ньому є помилка, потрібно звернутися до свого університету.