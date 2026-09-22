В Карпатах випав перший сніг у вересні: що про це кажуть синоптики

Зранку 22 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала нижче нуля. Місцями затримався сніг, тож туристам радять бути особливо обережними.

Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї та нижче у Карпатах, прогноз на найближчі дні та поради рятувальників, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувалось на високогір'ї Карпат зранку

У прес-службі гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook повідомили, що станом на 8 годину ранку вівторка, 22 вересня 2026 року, погода на горі Піп Іван спостерігалась хмарна.

Вітер був західним, зі швидкістю 4 метри за секунду.

При цьому температура повітря опустилась до -1°C.

Публікація рятувальників щодо погодних умов на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Якщо уважно роздивитись опубліковане рятувальниками фото, можна побачити, що на високогір'ї Карпат навіть затримався місцями невеликий шар снігу (як на будівлях, так і на землі).

Ситуація на горі Піп Іван зранку 22 вересня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарі для РБК-Україна директор Астрономічної дослідної станції Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" ("Білий Слон") Володимир Троянський уточнив, що "на Олл Скай камері - спостерігається не більше 1 см снігу, який тане".

Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський (інша її назва - Чорна Гора).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі двох областей:

Івано-Франківської;

Закарпатської.

У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області також повідомили, що "Чорногора прокинулася вже з присмаком зими".

"Сніг тонко вкрив вершини, припорошив гойдалку біля високогірного поста, ліг біля каплички й на кам'янистих схилах", - розповіли українцям.

Яка ситуація склалась нижче в горах

Про ситуацію на метеорологічній станції "Пожежевська" (з висотою метеомайданчика 1450 м), розповіла РБК-Україна начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк.

"На нашій метеостанції - зафіксований тільки дощ... Він почався о 6 годині ранку 21 вересня і практично тривав аж до 22 числа. То посилювався, то зменшувалась його інтенсивність... Переходила у слабкий дощ. Закінчився він о 17:30 на "Пожежевській", - поділилась експерт.

Вона зауважила, що там навіть зафіксували небезпечне явище (за кількістю опадів) - випало 21,2 міліметра дощу.

"22 вересня у нас знову почався дощ о 6-й ранку і продовжувався до 7:40 за київським часом. Випало всього 6,2 мм", - додала синоптик.

Водночас вище в горах, за її словами, ситуація може відрізнятись.

"Тепер уявімо - 500 м вище (на горі Піп Іван, - Ред.). Опади - практично ті самі, бо станції знаходяться... практично десь в районі 1,5 кілометра одна від одної. Але є таке в метеорології поняття, що на кожні 100 м понижується температура на 1°С", - повідомила Атаманюк.

Отже, якщо на метеостанції "Пожежевська" зафіксовано близько 1,3°С чи 1,9°С... то вже на Піп Івані - "буде мінусова температура".

"Оскільки все ж таки Піп-Іван знаходиться на висоті більше 2 тисяч метрів. Його висота 2028 м", - констатувала представниця Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.

Вона пояснила, що саме тому опади у вигляді дощу (зафіксовані на менших висотах) на високогір'ї - можуть перетворюватись на "снігову крупу" чи "замерзлий дощ".

"Бо сніжинки, як правило, формуються при трішки нижчих температурах. Або ж це може бути такий, дощ із мокрим снігом", - додала спеціаліст.

Звідки у Карпати прийшло таке похолодання

Атаманюк розповіла, що впродовж 21 вересня Івано-Франківська область перебувала, фактично, під впливом холодного циклону.

"Відповідно, ці опади - помірні, а місцями й значні - зафіксували практично всі наші гідрологічні пости. А їх - 33 на території області", - поділилась вона.

Синоптик нагадала, що значні дощі - це вже небезпечне явище (I рівня).

"Циклон був фактично над Баренцевим морем, тобто досить холодний циклон. І у нас 21 вересня відбувалося посилення вітру до 14 м/с, північно-західного напрямку", - додала експерт.

Пізніше, в ніч з 21 на 22 вересня, "на погоду в області все ще впливав атмосферний холодний фронт, але вже пов'язаний з циклоном над Білорусією".

"Відбулось вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу, що призвело до зниження температурного режиму", - пояснила Атаманюк.

Вона зауважила, що у Карпатах синоптики прогнозували до 1-2 градусів тепла, тож "так воно і відбулося".

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До якої погоди готуватись в області пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, на погоду Прикарпаття найближчими днями буде впливати тилова частина циклону над країнами Балтики.

Синоптична ситуація в регіоні впродовж 22-24 вересня буде:

прохолодною;

дощовою.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в середньому:

вночі +3...+8°С;

вдень +11...+16°С.

Графік прогнозу погоди по місту Івано-Франківськ (інфографіка: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Тим часом на високогір'ї Карпат стовпчики термометрів впродовж доби можуть показувати, за даними синоптиків, близько +1...+6°С.

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - додали спеціалісти у прогнозі на поточну добу.

Що радять гостям Карпат у ДСНС

У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області констатували, що на вершині - "вже зимові температури".

"Тому рятувальники застерігають туристів про те, що варто врахувати погодні умови під час планування сходження", - йдеться в іншій публікації ДСНС у Facebook.

Так, "зимова краса" для мандрівників означає і зміну умов на маршрутах.

"Слизьке каміння, холод, волога, туман та раптове погіршення погоди можуть зробити навіть знайомий маршрут значно складнішим", - нагадали у ДСНС.

З огляду на синоптичну ситуацію на високогір'ї Карпат, людям радять обов'язково подбати про:

теплий одяг;

водонепроникне взуття;

належне спорядження.

Крім того, перед виходом у гори неодмінно потрібно перевіряти прогноз погоди.

"Бережіть себе та не переоцінюйте власні сили", - підсумували у ДСНС.