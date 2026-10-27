У Карпатах вдарив мороз і випав сніг: ситуація в горах зранку та поради ДСНС (фото, відео)

Вночі 27 жовтня температура повітря на високогір'ї Карпат опустилась відчутно нижче нуля. На вершинах насипало снігу, місцями він продовжував падати навіть зранку.

Докладніше про ситуацію з погодою в горах, поради рятувальників і прогноз у регіоні на найближчі дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація у Карпатах зранку 27 жовтня

Згідно з даними гірських рятувальників Прикарпаття, станом 8 годину ранку 27 жовтня 2026 року погода на горі Піп Іван була хмарною.

Вершину вкривав щільний туман.

Вітер спостерігався північно-східний, зі швидкістю 17 метрів за секунду.

Температура повітря в цей час становила -4°С.

"Випало небагато снігу", - розповіли рятувальники у своєму у Facebook та оприлюднили відповідне фото.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 27 жовтня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Про сніг у горах повідомляють також місцеві пабліки.

"Драгобрат засипає снігом! Зима все ближче", - повідомили у Telegram-каналі "SNIH News".

Уточнюється, що свіжий сніг "вкрив схили, дерева та дахи будівель".

"Особливо добре сніговий покрив видно на трасі біля СТК "Оаза". На курорті туманно, а температура опустилася нижче нуля", - йдеться у дописі.

Кадрами, на яких можна побачити поточну ситуацію в горах, поділився і Telegram-канал "Драгобрат INSIDER".

Тим часом "Вся Закарпатська Правда" у Facebook також повідомляє, що в горах - "перший справжній подих зими", адже "на Драгобраті розпочався снігопад".

"Поки низини Закарпаття ще насолоджуються осінніми пейзажами, високогір'я Українських Карпат уже зустрічає перші серйозні зимові сюрпризи", - розповіли автори публікації.

Про що просять туристів у ДСНС

Прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook підтвердила, що в горах спостерігається "погіршення погодних умов".

З огляду на таку ситуацію, рятувальники закликають туристів:

не вирушати в гори (до покращення погодних умов) ;

; не наражати себе на небезпеку;

стежити за прогнозами погоди.

"Бережіть себе та пам'ятайте: гори не пробачають легковажності", - наголосили у ДСНС.

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До якої погоди в регіоні готуватись пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода по області впродовж 27 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

Зберігається велика ймовірність дощу.

Вітер передбачається північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень температура повітря буде такою:

по місту Івано-Франківськ +9...+11°С;

по Івано-Франківській області +6...+11°С;

на високогір'ї +1...+6°С (тоді як на ніч там прогнозували від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла).

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили спеціалісти.

Крім того, синоптики поділились прогнозом погоди по Івано-Франківській області на поточний тиждень (27-30 жовтня).

Згідно з ним, 28-30 жовтня - переважно без опадів.

Вночі та вранці - можливі тумани.

Температура повітря на високогір'ї: