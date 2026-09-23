В Карпатах вже зафіксовано -2: гора Піп Іван у перших заморозках (фото)

Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї та прогноз погоди на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

На опублікованому фото можна побачити, що земля й рослинність вкриті тонким шаром снігу .

Українцям показали також, який вигляд мала вершина гори в цей час (о 8:10).

Прес-служба гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook повідомила , що станом на 8 годину ранку середи, 23 вересня 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно .

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.

Крім того, ми пояснювали, чого чекати від погоди в Україні сьогодні та найближчими днями.

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