В Карпатах вже зафіксовано -2: гора Піп Іван у перших заморозках (фото)
Зранку 23 вересня на високогір'ї Карпат було морозно. Землю вкривав тонкий шар снігу.
Докладніше про ситуацію з погодою на високогір'ї та прогноз погоди на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 23 вересня
Прес-служба гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook повідомила, що станом на 8 годину ранку середи, 23 вересня 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно.
Спостерігався туман.
Вітер зафіксували західний, зі швидкістю 3 метри за секунду.
Температура повітря знизилась до -2°С.
Публікація рятувальників про погодні умови на горі Піп Іван зранку (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Українцям показали також, який вигляд мала вершина гори в цей час (о 8:10).
На опублікованому фото можна побачити, що земля й рослинність вкриті тонким шаром снігу.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 23 вересня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Якої погоди чекати в Івано-Франківській області
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 23 вересня очікується хмарною, з проясненнями.
Не виключаються помірні дощі.
Вітер в цілому - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с.
Температуру повітря вдень прогнозують таку:
- по області +11...+16°С;
- по місту Івано-Франківськ +13...+15°С;
- на високогір'ї +4...+9°С.
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - попередили синоптики.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Карпатах випав перший у вересні сніг - що про це розповіли спеціалісти.
Крім того, ми пояснювали, чого чекати від погоди в Україні сьогодні та найближчими днями.
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