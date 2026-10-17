Як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст: синоптики пояснили наслідки

Мешканці міст не завжди замислюються, чим дихають щодня. Тим часом різні домішки можуть не лише погіршувати якість повітря, але й змінювати локальний мікроклімат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю , підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Що впливає на якість повітря в місті

Українцям нагадали, що атмосферне повітря сучасного промислового міста - це складна й динамічна система, склад якої суттєво трансформується під впливом антропогенної діяльності (навмисної чи випадкової діяльності людини).

Повідомляється, що наявність сторонніх хімічних сполук та зважених часток (аерозолів):

не лише погіршує якість довкілля;

а й "коригує" місцеві метеорологічні процеси та мікроклімат.

До основних чинників, які зумовлюють режим забруднення атмосфери, належать:

техногенні (емісійні) параметри джерел викидів;

топографічні (ландшафтні) особливості території;

метеорологічні умови.

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Як забруднювачі впливають на мікроклімат

Експерти повідомили, що в цілому забруднюючі домішки в атмосфері:

суттєво змінюють мікроклімат;

формують специфічні погодні умови у містах.

Так може створюватись ефект "міського острова тепла" - коли аерозолі разом із парниковими газами та високою щільністю забудови утримують інфрачервоне випромінювання від поверхні землі.

"У результаті температура в центрі промислового міста може бути на 3-8°С вищою, ніж у прилеглій сільській місцевості", - пояснили українцям.

Крім того, може змінюватись режим опадів (оскільки частинки пилу, сульфатів і сажі діють як штучні ядра конденсації).

"Навколо них збирається волога, що призводить до частіших дощів, злив та гроз безпосередньо над містом або з підвітряного боку від нього", - розповіли спеціалісти.

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Інший наслідок - формування смогу, коли забруднювачі пригнічують випаровування та утримують вологу приземного шару.

"За умов високої вологості виникає брудний туман, а за сонячної безвітряної погоди - фотохімічний смог", - нагадали в облцентрі з гідрометеорології.

Також у результаті забруднення може спостерігатись зниження прозорості атмосфери.

"Високий рівень запиленості зменшує пряму сонячну інсоляцію на 10-20%, змінюючи радіаційний баланс поверхні", - пояснили українцям.

Аерозолі та газові домішки можуть впливати на мікроклімат міста (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець ще один наслідок впливу домішок - трансформація вітрового режиму.

Йдеться про ситуацію, коли "температурні контрасти між забрудненим центром міста та більш чистим передмістям створюють локальну циркуляцію повітря".

Тоді виникають "міські бризи", які "підтягують повітря з околиць до центру".